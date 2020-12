Ci sarà un aumento costo revisione auto nel 2021, un provvedimento che non farà di certo piacere agli automobilisti. La revisione periodica obbligatoria scatta dopo il primo quadriennio per le nuove vetture, passando poi ad un biennio. La spesa attuale per la manutenzione è di 66,88 euro, che a partire dal 30 gennaio 2021 diventeranno 79,02 euro (l’incremento è di 12,14 euro esatti). L’aumento costo revisione auto ammonta a più del 20%, un colpo duro da digerire per gli italiani che sempre più spesso si trovano a fare fronte a tasse che non avevano previsto.

Per indorare un po’ la pillola, è stato creato il buono ‘Veicolo Sicuri’, pari alla cifra dell’aumento costo revisione auto, che lo Stato accrediterà tra il 2021 ed il 2023 a coloro che dovranno sottoporre il proprio veicolo alla revisione obbligatoria. Non è ancora stato detto come sarà possibile procedere, né in che modo potrà essere richiesto il buono Veicolo Sicuri. La procedura verrà senz’altro illustrata prossimamente. Tenete anche presente che per il contributo in questione il Governo ha stanziato solo 12 milioni di euro (4 milioni per ciascun anno del trimestre che va dal 2021 al 2023), e che quindi saranno poco più di 400 mila gli utenti che annualmente potranno beneficiarne (ovvero solo una piccolissima parte degli automobilisti che, ogni due anni (o quattro se si parla di una prima immatricolazione) effettuano la revisione obbligatoria del loro mezzo di trasporto.

L'agevolazione non sarà per tutti, ma per pochi (c'era da aspettarselo a fronte dell'aumento, che altrimenti non avrebbe avuto ragione di essere, se non per il tempo che eventualmente lo Stato avrebbe impiegato per rendere i soldi dell'incremento, cosa che gli automobilisti avrebbero di certo preferito): resta da capire quali saranno i criteri di attribuzione.