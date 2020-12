Non funziona SNAI oggi 28 dicembre. Questo il presupposto dal quale partire stamane, al risveglio di tanti utenti che da ieri stanno cercando inutilmente di utilizzare la piattaforma come avviene da sempre. A dirla tutta, nella giornata di domenica abbiamo già provato ad approfondire la questione con un primo report, ma a differenza di quanto avviene con altri disservizi di piattaforme popolari, qui il down si è prolungato per ore ed ore. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci in giornata? Facciamo il punto della situazione sui problemi in corso.

Non funziona SNAI il 28 dicembre: cosa sappiamo sui problemi in corso

Dunque, non funziona SNAI. O, quantomeno, in tanti affermano di riscontrare problemi soprattutto coi pagamenti e le vincite attese. Alcuni, sul web, ipotizzano addirittura scenari catastrofici per questo marchio, aumentando l’ansia di coloro che temono di non incassare quanto gli spetta. La realtà dei fatti è che fonti interne all’azienda suggeriscono cose ben diverse. Vedere per credere i feedback che ho avuto modo di recuperare poco fa direttamente dalla pagina Twitter ufficiale.

Ad esempio, nonostante ancora questa mattina si riscontrino problemi, gli ultimi riscontri sono stati incoraggianti: “Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio“. In seconda battuta, poi, l’assistenza ha fatto presente a tutti che l’anomalia riguardi il sito e non i conti, rassicurando tutti implicitamente sul fatto che i pagamenti in sospeso verranno correttamente erogati nel più breve tempo possibile.

Probabile che la situazione si sblocchi oggi. Il caso, infatti, ha voluto che le segnalazioni “non funziona SNAI” siano arrivate proprio di domenica, quando per forza di cose tante realtà sul territorio si ritrovano con una minore copertura in termini di assistenza tecnica. Anche voi riscontrate down in queste ore? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.