C’è una sfida di beneficenza che sta spopolando negli Stati Uniti: lasciare 2020 dollari di mancia al ristorante, una cifra non casuale per sostenere i lavoratori della ristorazione nell’anno che si è rivelato il più funesto per il settore, segnato dalle chiusure e dalle limitazioni causate dalla pandemia. Due attori del cast di Blue Bloods hanno già accettato la sfida e hanno lasciato la lauta mancia dopo una cena al ristorante.

Si tratta di Tom Selleck e Donnie Wahlberg, che interpretano rispettivamente padre e figlio nella serie tv di CBS, entusiasti sostenitori della #2020TipChallenge (la sfida delle mance da 2020 dollari): entrambi, in momenti diversi, hanno lasciato generosamente 2020 dollari di mancia al ristorante.

“Ho scoperto che il mio padre televisivo Tom Selleck ha generosamente accettato la #2020TipChallenge all’Elios Upper East Side! Ti voglio bene papà – ha fatto sapere Donnie Wahlberg via Twitter – Non è un’idea partita da me, ma sono orgoglioso di aver partecipato. A coloro che quest’anno hanno dato anche la più piccola mancia – GRAZIE“.

Nel suo tweet l’attore ha anche condiviso le foto della mancia e del biglietto che Selleck ha lasciato per la persona che l’ha servito al ristorante. “Per Elios, onoro la ‘sfida della mancia’ del mio amico Donnie Wahlberg con la mia sincera speranza per un 2020 migliore. Grazie a tutti“, si legge nella nota.

Secondo quanto Wahlberg ha dichiarato alla rivista People, il gesto di Tom Selleck è rimasto segreto fino ad ora: l’attore non aveva rivelato al collega di aver lasciato 2020 dollari di mancia al ristorante accettando la sua sfida, nonostante i due abbiano girato diverse scene di Blue Bloods dopo quel gesto.

I found out that my TV Dad #TomSelleck has generously accepted the #2020TipChallenge at Elios Upper East Side!



Love ya dad. ❤️



I didn’t start it but I’m proud to be part of it. To those who gave even the smallest extra amount this year — THANK YOU.#spreadloveandlovewillspread pic.twitter.com/1NcEswVbsO — Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) December 24, 2020

La sfida è iniziata per caso all’inizio di quest’anno e non a causa della pandemia, ma ha preso piede anche grazie alle difficoltà attraversate dal settore della ristorazione nel corso del 2020. Wahlberg, fratello dell’attore Mark, aveva partecipato alla challenge il 1° gennaio 2020, come testimoniato da sua moglie Jenny Wahlberg. Altre star, come Harry Styles, hanno continuato ad onorare la sfida di lasciare 2020 dollari di mancia al ristorante nel corso dell’anno e ora il gesto assume un valore ancor più simbolico alla luce dei mesi di pandemia che hanno soffocato i consumi del settore.