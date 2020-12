Il revival di Una Mamma per Amica torna in onda su La5 oggi e domenica prossima con le puntate dal titolo Primavera ed Estate spianando la strada a quello che sarà il gran finale del 10 gennaio prossimo. Forte di un 1,6% di share, la serie tv torna nel prime time della rete al femminile del Biscione raccontando ancora quello che sarà il destino di Lorelai e Rory. Le due si sono ritrovate nella prima puntata della settimana scorsa e mentre quest’ultima è rientrata a Londra, dove vive una relazione aperta con Logan, la madre è caduta nella rete di Emily pronta a portarla ad una terapia di coppia.

Cosa ne sarà adesso delle ragazze Gilmore nelle due puntate centrali di questo revival? L’appuntamento è fissato per oggi, 27 dicembre, con Lorelai e la madre Emily che continuano le loro sedute da Claudia portando a galla quello che in passato hanno vissuto ma con una novità. Alla luce della poca collaborazione da parte della figlia, Emily rinuncerà alla terapia ma scopriremo presto che Lorelai continuerà le sedute da sola anche all’insaputa di Luke che, però, viene a scoprirlo.

Sarà una notte magica! ❤️❤️❤️ Pubblicato da LA5 su Domenica 27 dicembre 2020

Intanto, a Stars Hollow è arrivato l’International Food Festival, e gli abitanti festeggiano come possobo mentre al Dragofly Inn alloggiano degli attori di “serie-b” e questo fa arrabbiare Michel.

Ecco il promo della seconda puntata:

Una Mamma per Amica tornerà domenica prossima, il 3 gennaio, con la penultima puntata, Estate, in cui Rory torna a casa e si reca in piscina con la madre che, intanto, vorrebbe aiutare Luke a preparare tutto quello che serve per accontentare April, pronta per un viaggio in Germania dopo il diploma. Il suo compagno però dice no perché lei è figlia sua e vuole provvedere da solo. Rory è in crisi perché senza lavoro e pensa seriamente di considerare una proposta interessante, quella che arriva da Babette.