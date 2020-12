Quando va in onda DayDreamer? Ancora una volta la domenica pomeriggio Can e Sanem risultano assenti su Canale5 mentre i palinsesti Mediaset confermano che i due protagonisti saranno nel prime time del giovedì dal 7 gennaio prossimo. Sembra che sarà proprio questa la data che i fan dovranno segnare in calendario e che fino a quel momento Can e Sanem rimarranno in panchina così come la loro relazione. Prima di questa lunga pausa abbiamo lasciato i due protagonisti in preda ad una serie di scontri dovuti ancora all’ennesima bugia della giovane stagista.

Can ha scoperto che Sanem ha mentito per vederlo di nuovo libero ma il fine non giustifica i mezzi e, soprattutto, non spazza via il fatto che lei abbia di nuovo mentito dopo quello che è successo agli inizi della loro relazione. Le prime anticipazioni rivelano che Polen continuerà ad insistere con Can per andare all’estero per un nuovo progetto e alla fine sembra proprio che otterrà un sì come risposta, come andrà a finire a quel punto?

Can accetterà e andrà via con Polen pronto a chiudere con il suo passato per sempre mentre Sanem lascerà l’azienda rinunciando alla sua carriera come editor e non solo. L’unica a cantare vittoria sarà Huma ma tutto cambierà ancora quando la giovane finirà per essere investita da Ygit. La notizia dell’incidente fa preoccupare Can che si presenta al suo capezzale per scoprire quello che è successo.

Quando va in onda Daydreamer e l’ennesimo scontro tra Can e Sanem? Per adesso è confermata una maxi puntata proprio il 7 gennaio prossimo con ben tre puntate in una che permetteranno ai fan di recuperare queste due settimane senza messa in onda. Il resto lo scopriremo solo nei prossimi giorni quando i primi promo confermeranno la programmazione.