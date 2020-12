Serie difficoltà e anche problemi al sito Snai si stanno verificando in questa domenica 27 dicembre. In questa prima parte di mattinata, la piattaforma per il gioco online non funziona a dovere con l’impossibilità di accedere al servizio con specifico errore 502. Le anomalie dunque sono molto gravi, non resta dunque altro da fare che tentare la strada dell’assistenza per cercare una soluzione al malfunzionamento così generalizzato.

Il servizio Downdetector, come al solito, ci fornisce una panoramica della situazione. I problemi al sito Snai sarebbero iniziati poco dopo le ore 9 di questa mattina e sarebbero ancora in corso. Al momento di questa pubblicazione, constatiamo centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti. Anche una prova effettuata in redazione, mette in evidenza come l’accesso alla piattaforma di gioco online sia assolutamente inibita con la comparsa dell’errore 502 al momento in cui si tenta di visitare la home page desiderata.

Per il momento non ci sono feedback ufficiali che chiariscano la vera natura dei problemi al sito Snai odierni. In questa domenica collocata nel pieno delle feste natalizie, è anche probabile che le anomalie non si risolvano in pochissimo tempo. Per il momento i giocatori e più in generale tutti gli utenti del servizio di gioco online potrebbero intraprendere il canale dell’assistenza per ottenere chiarimenti sulle difficoltà attuali. Basterà comporre il numero 800 050 140 per ottenere supporto telefonico da un operatore.

Aggiornamento 10:30 – Le anomalie continuano a manifestarsi in maniera copiosa in questa giornata. Le testimonianze relative ai problemi al sito Snai aumentano in questi minuti ma da parte dei canali social ufficiali della piattaforma non sono giunti precisazioni sulla natura delle difficoltà in corso. Meglio tenere sotto osservazione, in ogni caso, l’account Twitter del servizio per ogni comunicazione al riguardo. Si registrano anche difficoltà nel raggiungimento del numero verde di assistenza, magari per sovraffollamento delle linee in questo momento.