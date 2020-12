Dopo Sky e Amazon Prime Video, è la piattaforma streaming di Apple ad arricchire il panorama delle novità previste per gennaio 2021. Il primo appuntamento in calendario è fissato per l’8 del mese, data di debutto della seconda stagione di Dickinson. La dramedy anacronistica sulla giovinezza di Emily Dickinson torna con tre episodi, ai quali seguirà la pubblicazione di un episodio alla settimana. Dickinson 2, la più attesa tra le nuove serie tv su Apple TV+ a gennaio e già rinnovata per una terza stagione, immortala Emily (Hailee Steinfeld) in una fase di copiosa produzione ed esplora il rapporto ambivalente tra la giovane poetessa e la fama. L’amica Sue, decisa a non rimanere la sua unica lettrice, la spinge infatti a stringere nuove collaborazioni per raggiungere il meritato successo.

Il 15 gennaio si attende invece la seconda stagione di Servant, il thriller psicologico diretto e prodotto da M. Night Shyamalan, anch’esso già rinnovato per una terza stagione. Nei nuovi episodi si torna a osservare l’inquietante situazione familiare di Dorothy e Sean Turner, le cui vite prendono una strana piega nel momento in cui si incrociano a quella della baby sitter Leanne. Sul futuro dei Turner si addensano nuove e più minacciose nubi con la rivelazione della reale identità della ragazza.

Tra le nuove serie tv su Apple Tv+ a gennaio 2021 anche il thriller israeliano in otto episodi Losing Alice. La serie segue le vicende di Alice (Ayelet Zurer), una regista quarantottenne frustrata per le limitazioni imposte alla propria vita dal dovere di occuparsi della famiglia. Dopo un fugace incontro in treno, Alice sviluppa un’ossessione per un’affascinante sceneggiatrice ventiquattrenne, Sophie, e infine abbandona la propria integrità morale per andare alla ricerca del successo e del potere. Tra flashback e flashforward, l’elettrizzante Losing Alice esplora temi quali la gelosia, il senso di colpa, la paura d’invecchiare e le complesse relazioni tra donne.

Le nuove uscite Apple TV+ di gennaio 2021 si concludono con il film drammatico Palmer, diretto da Fisher Stevens. La storia è quella di un’ex star del football, Eddie Palmer (Justin Timberlake), la cui carriera è stroncata da un arresto. Scontata la pena, l’uomo torna nella sua città d’origine, ritrovandosi inseguito da nuovi fantasmi del passato. È a questo punto che stringe un’inusuale amicizia con un ragazzo abbandonato dalla madre. Nel prendersi cura di lui, Eddie conosce un’insegnante del posto, Maggie, per la quale inizia presto a nutrire dei sentimenti.