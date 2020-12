È ormai prassi consolidata quella di vedere approdare all’interno di Fortnite contenuti a tema con la stagione specifica dell’anno in cui siamo. Un modo, quello dei ragazzi di Epic Games, di cavalcare nel modo più comodo possibile i trend del momento. Ma comunque un qualcosa da non dare mai per scontato, in un mondo videoludico che viaggia velocissimo.

Ecco che quindi c’era la canonica domanda inerente il prossimo futuro di Fortnite che immancabilmente faceva capolino nelle menti degli appassionati. Il Battle Royale celebrerà in qualche modo il cambio d’anno e il passaggio dal 2020 al 2021?

Ovviamente sì, il team di sviluppo non poteva perdersi questa opportunità per coccolare ancora una volta la propria fanbase. E, per l’occasione, pare siano pronti i fuochi d’artificio.

Fortnite a Capodanno, i botti sono digitali

No, in questo caso non è una metafora per spiegare quanto spettacolare siano i contenuti pronti ad arrivare nel gioco. In Fortnite arriveranno seriamente i fuochi d’artificio.

Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore parlano chiaro, e prevedono la presenza dei botti di capodanno anche nel Battle Royale. Mai come questa volta c’è necessità di festeggiare la chiusura di un anno globalmente nefasto, e anche Epic Games si è voluta unire al coro.

Non è ancora chiaro come il tutto sarà gestito all’interno del gioco, con i rumor che parlano di uno spettacolo pronto a ripetersi ciclicamente nel corso della giornata dell’1 gennaio. In questo modo il tutto sarà fruibile dai fan del gioco sparpagliati in giro per il globo, a prescindere dal loro fuso orario. Basterà in questo caso semplicemente alzare il naso al cielo (digitale) per assistere allo spettacolo.

E sarà questo un evento che darà il via ufficialmente al 2021 di Fortnite, che come sempre si appresta a sorprendere anche nel corso dei prossimi dodici mesi. Non mancherà il consueto carico di contenuti e cambiamenti a mantenere costantemente alta l’attenzione della community. Siete pronti a salutare con i fuochi d’artificio di Epic Games l’anno che si sta per concludere?