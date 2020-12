Occorre prendere nuovamente in esame potenziali problemi con le notifiche WhatsApp, in nome di un vecchio bug che abbiamo trattato sul nostro magazine nell’ormai lontano 2018. Mi riferisco al fatto che quando ci arrivano nuovi messaggi, potrebbe essere impossibile visualizzare il nome del mittente, nonostante risulti regolarmente salvato nella nostra rubrica. Una bella grana, che molto spesso fa diventare molto complesso il riconoscimento della persona, rallentando non di poco le comunicazioni.

Il fatto stesso che in passato abbiamo affrontato la questione qui la dice lunga sulle origini del bug. Per qualche strano motivo, infatti, di tanto in tanto l’anomalia si ripresenta, complicando molto le nostre chat. Ad oggi, una comunicazione ufficiale sui problemi con le notifiche WhatsApp, per le quali non abbiamo modo di leggere il nome di un mittente quando c’è un messaggio in entrata, non è mai arrivata. Il mistero resta, anche se è possibile seguire un paio di percorsi per mettersi il bug alle spalle.

Come affrontare il problema delle notifiche WhatsApp senza nome del contatto

In situazioni del genere, nel momento in cui si presenta il problema delle notifiche WhatsApp con le quali non appare il nome del contatto in rubrica, occorre agire sulla sincronizzazione dei contatti. Come? Aprite le impostazioni del device, quindi selezione la voce Utenti e account e successivamente “WhatsApp”. Procedete poi con “Rimuovi Account” ed aprite WhatsApp. Selezionando successivamente l’icona per avviare una nuova chat, quindi Menù e a seguire la voce “aggiorna”, dovreste archiviare una volta per tutte il bug.

In alternativa, provate ad operare sulle autorizzazioni. In questo caso, bisogna aprire le Impostazioni del dispositivo, selezionare App e Notifiche, poi le voci WhatsApp e Autorizzazioni. Fate attenzione, controllando che sia abilitato l’accesso alla rubrica dello smartphone. Se i problemi con le notifiche WhatsApp dovessero persistere, non potremo fare altro che attendere un aggiornamento.