C’è molta confusione in questi giorni a proposito del bonus docenti 2020 e della relativa scadenza prevista il prossimo 31 dicembre per l’acquisto di determinati prodotti. Dopo le notizie che vi abbiamo riportato a settembre, in effetti, è necessario dividere il discorso in due blocchi, in relazione a quello che l’agevolazione di 500 euro impone di portarsi a casa entro fine anno e ciò che, al contrario, si potrà ancora acquistare nel corso del 2021. Proviamo, pertanto, a chiarire una buona volta questo punto.

La scadenza del bonus docenti 2020 riguarda specifici prodotti

In particolare, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere proprio in questi giorni, il bonus docenti 2020 prevede la scadenza il prossimo 31 dicembre solo per quei beni che possono tornare utili con la didattica a distanza. Anche perché non sappiamo ancora come evolveranno le cose il prossimo anno dal punto di vista legislativo con la scuola in presenza o da casa. Detto questo, viviamo gli ultimi giorni utili per assicurarci webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Tanto per citare i prodotti più popolari.

Al contrario, per ora non è prevista alcuna scadenza sul bonus docenti per altre tipologie di soluzioni. In questo frangente mi riferisco a PC, computer portatili o notebook e computer palmari. A chiudere il discorso, troviamo poi e-book reader, tablet e strumenti di robotica educativi. Tutto ciò, tenendo presente che l’agevolazione in questione coinvolge solo i professori di ruolo e non i precari, oltre al fatto che l’intero bonus prevede un aiuto pari a 500 euro.

Una parentesi extra sul bonus docenti per i precari, però, va dedicata. Questi, infatti, possono ancora sfruttare per qualche giorno, prima della naturale scadenza, la possibilità ottenere tramite la scuola il materiale necessario per la didattica a distanza.