Lanciata sul mercato da più di un anno – era il novembre del 2019 -, Google Stadia è la piattaforma di Big G che permette di videogiocare senza un supporto fisico. Il tutto grazie alle bellezze dello streaming, che offre a fan e curiosi la possibilità di divertirsi con un’ampia libreria virtuale di titoli in continua espansione poggiandosi sulla tecnologia cloud e sui server del gigante dei motori di ricerca, naturalmente pagando un abbonamento come accade per le controparti dedicate a film e serie TV – pensiamo ad esempio a Netflix o al più recente Disney+.

Con una connessione piuttosto performante, Google consente a chi non ha un PC da gaming o una console – magari una di quelle next-gen lanciate di recente come PS5, Xbox Series S e Xbox Series X – di recuperare le opere in pixel e poligoni più acclamate, da poter giocare quasi ovunque su un qualsiasi schermo in alta definizione. E se è vero che la concorrenza non è rimasta a guardare – pensiamo all’annuncio in tempi non sospetti di Amazon Luna o al sempre più concreto Project xCloud di Microsoft -, l’uscita di Cyberpunk 2077 e i suoi imprevedibili bug su old-gen hanno spinto proprio Google Stadia tra le fantasie dei player, considerando che l’ultima fatica di CD Projekt RED gira benissimo in streaming e che prenotandolo sulla stessa piattaforma permette di ricevere in regalo proprio un abbonamento a Stadia Premiere Edition. Non dovrebbe allora stupire che, riuscita ad allargare il bacino di utenza, ora la compagnia provi a capitalizzare ancora sulla scia di questo rinnovato interesse.

Su Google Store è quindi possibile acquistare Google Stadia Premiere Edition a 79,99 euro anziché 99,99 euro di listino. Questo bundle include un Controller Stadia e Chromecast Ultra, che insieme permettono di giocare sulla TV fino alla risoluzione 4K e in HDR – a patto di essere abbonati a Stadia Pro, altrimenti il limite è 1080p. In sconto anche il solo Controller Stadia, che può essere vostro in una delle tre colorazioni disponibili – bianco, nero e verde menta – a 55,20 euro invece di 69 euro. Tanti anche i giochi in offerta selezionabili sempre dallo store, come ad esempio Star Wars Jedi Fallen Order, Marvel’s Avengers, NBA 2K21, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2 e Assassin’s Creed Valhalla.