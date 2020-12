Al Bano ricorda mamma Jolanda a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, nel salotto di canale 5, Al Bano dedica un pensiero a sua mamma, scomparsa ormai un anno fa.

Verissimo non si ferma neanche durante le vacanze di Natale e Silvia Toffanin ha registrato una speciale puntata, con ospiti d’eccezione, trasmessa nel pomeriggio di Santo Stefano. Tra gli ospiti nel suo salotto Maria De Filippi e Al Bano.

Al Bano ricorda mamma Jolanda su Canale 5 e il giorno in cui ha dovuto imparare a fare a meno di lei. Tuttavia, l’artista, non ha rimpianti né rimorsi: “Me la sono goduta come non avrei mai immaginato“, spiega.

In piene feste natalizie, il pensiero di Al Bano va verso i ricordi d’infanzia, fino a quei Natali trascorsi proprio in compagnia di sua mamma: “Il mondo è molto cambiato, allora mi ricordo il rito del presepe e soprattutto la frutta, la mangiavamo il giorno in cui si smontava il presepe“, racconta. Poi aggiunge dettagli come il caminetto sempre acceso in casa, che contribuiva a creare l’atmosfera natalizia, e lo scartare i regali nel giorno dell’Epifania.

Al Bano riceveva sempre una calza piena di carbone oltre al regalo che solitamente in molti scartano a Natale.

“Il regalo arrivava il giorno della Befana e arrivava la calza puntualmente piena di carbone. Sono momenti magici e incancellabili. Noi eravamo tutti felici perché ci illuminava la povertà, ed era così per ogni famiglia: tutti avevamo le stesse cose“, sono le sue parole. Al Bano ricorda mamma Jolanda ma spiega anche di non aver fatto troppa fatica ad accettare la sua scomparsa, paragonandola ad una candela che andava verso lo spegnimento.

“È stata una liberazione anche per lei, ormai era una candela che si era spenta, dipendeva troppo dagli altri e questo le dava disagio. Il fatto di dover dipendere dagli altri non l’ha accettato. Ha fatto bene ad andarsene in quel periodo perché dopo sarebbe stata più dura per lei“.