La chiusura di questo 2020 sta risultando particolarmente effervescente per Xiaomi Mi 11. Il prossimo smartphone della compagnia cinese è pronto al reveal, con la presentazione ufficiale che è fissata per il 28 dicembre. Siamo quindi al rush finale, un momento che come sempre è caratterizzato dall’affollarsi in rete di rumor che attendono di essere confermati o smentiti.

Una sfilza di indiscrezioni che innalzano in maniera esponenziale le aspettative in vista della prossima settimana. E che prospettano grandi cose sotto il profilo hardware per Xiaomi Mi 11. Che non lesinerà sotto il profilo dell’aspetto, con un dispositivo che mira a divenire un punto di riferimento per i prossimi smartphone chiamati ad approdare sul mercato.

Xiaomi Mi 11, occhio allo schermo

Una delle implementazioni più attese per quanto concerne Xiaomi Mi 11 è sicuramente quella legata i display. Eh già, perché il prossimo dispositivo della compagnia asiatica arriverà sul mercato con un’innovazione mica da ridere.

Lo smartphone sarà infatti il primo in assoluto a supportare e montare uno schermo Gorilla Glass 7. Si tratta di un’evoluzione che mira a garantire maggiore protezione a un dispositivo tecnologico assolutamente all’avanguardia. E quello del display è sempre un po’ un tasto dolente, complice la delicatezza assoluta di quest’ultimo. Maggiore robustezza dovrebbe garantire una copertura ulteriore nei confronti di rotture dovute a urti accidentali. A patto chiaramente che non si tratti di veri e propri crash test.

Protezione necessaria per uno smartphone che non lesinerà sotto il profilo delle grandi innovazioni che è pronto a portare. Partendo dal processore Qualcomm Snapdragon 888, novità assoluta che esordisce proprio sul nuovo telefono di Xiaomi. E che pare destinato a restare appannaggio del dispositivo per un po’ di tempo.

Pare dunque che non ci sia assolutamente da scherzare, sebbene le conferme ufficiali siano destinate ad arrivare soltanto durante la prossima settimana. Restate quindi sintonizzati su queste pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Fonte