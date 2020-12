Le serie tv su Sky a gennaio danno il via a un 2021 dello streaming già ricco di spunti. Si parte il 7 gennaio con la quinta stagione di The Intern, drama poliziesco francese in cui Constance Meyer, dopo un errore giudiziario che l’ha costretta al carcere, decide di intraprendere una nuova carriera iscrivendosi alla Scuola nazionale della magistratura.

Disponibile per intero dall’8 gennaio, invece, la tanto attesa The Undoing – Le Verità Non Dette, miniserie HBO ispirata al romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz. La storia è quella di Grace Fraser (Nicole Kidman), psicologa di successo sposata con un rinomato oncologo pediatrico, Jonathan (Hugh Grant), e divisa tra gli impegni lavorativi e le attività extracurriculari alla scuola del figlio Henry (Noah Jupe). La quotidianità della sua famiglia è scossa da un tragico evento che vede coinvolto il marito, e in seguito al quale Grace è costretta a rimettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere e su cui aveva basato la sua vita fino a quel momento.

Tra le nuove serie tv su Sky a gennaio ecco poi la terza stagione di Magnum P.I., reboot del cult anni ’80 con Peter Selleck. Il volto del protagonista, stavolta, è quello di Jay Hernandez. I nuovi episodi sono attesi il 10 gennaio. Dall’11, invece, è disponibile la seconda stagione di L.A.’S Finest, con Gabrielle Union e Jessica Alba nei panni di due detective della Narcotici.

Le novità Sky di gennaio proseguono il 16 del mese con la seconda stagione di A Discovery of Witches, il drama fantasy basato sulla Trilogia delle Anime di Deborah Harkness. La seconda stagione, fedele agli eventi del secondo volume, vede Matthew e Diana di ritorno nella Londra elisabettiana, in cui tentano di nascondersi dalla congrega. Qui devono trovare qualcuno che aiuti Diana a controllare la sua magia e andare alla ricerca del libro della vita.

Si passa al 18 gennaio per la prima stagione di Baghdad Central, crime thriller ambientato nell’Iraq del 2003 alle prese con il post-Saddam Hussein. Al centro della storia, l’ex poliziotto Muhsin al-Khafaji impegnato nella ricerca della figlia scomparsa. Arrestato per sbaglio, l’uomo viene torturato dall’esercito statunitense e poi reclutato dall’agente britannico Frank Temple per far parte delle truppe dislocate nella Green Zone di Baghdad.

Altra grande novità del gennaio di Sky è il secondo episodio speciale di Euphoria, intitolato Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob e disponibile su Sky Atlantic il 25 gennaio, in contemporanea Usa. Se il primo episodio ponte ha dato conto degli eventi successivi al primo finale di stagione dal punto di vista di Rue, il secondo li osserverà invece dalla lente di Jules.

Le nuove serie tv su Sky a gennaio proseguono con l’arrivo, dal 26 del mese, della terza stagione di Balthazar, thriller poliziesco francese incentrato sulle vicende dell’affascinante, brillante ed esasperante medico legale Raphaël Balthazar.

Dal 29 gennaio, infine, prendono il via su Sky Atlantic i dieci episodi della terza stagione di Yellowstone, drama western incentrato sulle vicende dei Dutton, proprietari di un grande ranch nel Montana. Come già nella seconda stagione, anche nella terza John Dutton (Kevin Costner) e i suoi sono costretti a continuare a lottare per la propria sopravvivenza e a far fronte a nuove e inattese minacce. In particolare, devono fare i conti con il rapimento di Tate e le sue traumatiche conseguenze.