Lo scorso 19 novembre, PS5 ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo, andando di fatto ad inaugurare la next-gen del gaming “da salotto” secondo Sony. E inevitabilmente a dare inizio anche alla rivalità con Xbox Series X e Xbox Series S, la risposta dal fronte Microsoft all’evoluzione del settore videoludico. Peccato che non tutti siano riusciti a portarsi a casa la piattaforma giapponese in questo primo mese abbondante di commercializzazione. Il motivo è da ricercarsi nelle scarse scorte presenti nei negozi fisici e online, anche a fronte delle tante difficoltà dovute all’emergenza sanitaria per il diffondersi della pandemia da Coronavirus.

Moltissimi giocatori non hanno allora potuto trovare una PlayStation 5 sotto l’albero come avrebbero voluto, con il gioiellino tecnologico della “grande S” subito a trasformarsi da oggetto del desiderio a sogno infranto – almeno per il momento, considerando che nuove unità dovrebbero essere in vendita a partire da gennaio 2021. Sta di fatto che, a fronte di una situazione tanto critica per chi voleva trascorrere le festività tra il remake di Demon’s Souls e le bellezze avveniristiche del nuovo controller DualSense, PS5 è praticamente introvabile, tanto da aver spinto i gamer delusi a lanciare l’hashtag #noPS5, che è subito schizzato tra le tendenze di Twitter del 25 dicembre 2020.

Sotto l’hashtag è possibile trovare semplici messaggi di dispiacere così come divertenti meme su un argomento che ha fatto giocoforza parlare moltissimo la rete negli ultimi due mesi. Sul social dell’uccellino c’è pure chi ha voluto condividere video di ignari bambini beffati dai genitori, convinti di aver ricevuto una PS5 in regalo per Natale, o ancora utenti che sono invece riusciti ad acquistarla per tempo – o per caso fortuito – e ora si prendono gioco dei propri “colleghi” rimasti a mani vuote. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti – trovate tutto sulle pagine del portale ComicBook -, magari per sdrammatizzare casi assai più gravi come quello di Euromediashop, truffa tutta all’italiana legata alla console next-gen di Sony.