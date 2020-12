Anche a Santo Stefano alcuni problemi Fastweb. Ci sono segnalazioni, in verità partite già nella giornata di ieri, secondo cui non siamo al cospetto di un autentico down, ma di un’anomalia che va esaminata con grande attenzione. Insomma, contesto assai differente rispetto a quello di fine novembre, che aveva indotto noi di OptiMagazine a ricordare a tutti quali fossero i canali di assistenza per mettersi in contatto con l’operatore. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la vicenda.

Confermati sporadici problemi Fastweb con alcuni siti e giochi

In pratica, da alcune ore si parla di sporadici problemi Fastweb legati all’accesso ad alcuni siti e giochi. Nel primo caso, difficile capire se si tratti di una questione di DNS o di altro, anche perché dalla compagnia telefonica non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza. Nel secondo frangente, legato appunto al gaming online, ho notato che buona parte delle segnalazioni del pubblico converge soprattutto sul titolo NBA 2k21. Insomma si fa fatica a comunicare coi server 2k, mentre dall’assistenza non arrivano riscontri chiari in merito.

Sostanzialmente, come si può notare dall’apposita pagina di Down Detector, da un lato abbiamo segnalazioni costanti di problemi Fastweb tra ieri ed oggi, mentre dall’alto è altrettanto giusto evidenziare che non abbiamo mai raggiunto vette particolarmente elevate. Dunque, bisogna fare attenzione soprattutto a determinati ambiti di utilizzo della propria connessione, sperando che i tecnici riescano a risolvere i malfunzionamenti descritti oggi 26 dicembre nel più breve tempo possibile.

Anche voi avete fatto i conti con problemi Fastweb simili a quelli che vi stiamo descrivendo questo sabato? Fatecelo sapere con un commento nell’apposito spazio dedicato ai commenti qui di seguito, sperando di poter dare un contributo diretto o indiretto a chi sta avendo disagi nelle ultime ore.