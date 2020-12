Lea Michele in Natale alle Hawaii, questo è quello che ci attende nella prima serata di Rai2 questa sera. La scorpacciata natalizia non riguarda solo pranzi e cene in compagnia ma anche la messa in onda dei tanto amati film di Natale che affollato la tv pubblica e privata in questi giorni. Proprio di questo trend fa parte anche la bella protagonista dell’amata serie tv Glee firmata da Ryan Murphy e di cui spesso si parla anche in prospettiva di un revival o di un reboot.

L’unica cosa certa al momento che questa sera il pubblico di Rai2 troverà Lea Michele in Natale alle Hawaii un film romantico che narra la storia d’amore di due giovani che, ad un certo punto si sono persi, e che poi finiscono per ritrovarsi anche se in mezzo le loro vite sono cambiate. Al fianco dell’amata Rachel di Glee ci sono altri volti noti delle serie tv e, in particolare, Charles Michael Davis (famoso per il suo ruolo in The Original, spin-off di The Vampire Diaries) e Bryan Greenberg (One Tree Hill). A loro si uniscono anche Phil Morris, George Newbern, Nia Vardalos, Wendy Pearson e hristina Souza.

Ecco il trailer originale del film Natale alle Hawaii:

Ma qual è la trama del film in onda su Rai2? Volano scintille tra una giovane donna e il suo amore d’infanzia quando si riuniscono nello stesso resort hawaiano dove si erano conosciuti anni prima. I due si amavano e si erano conosciuti quando ancora erano ragazzi ma ad un tratto lui non andò più lì con la sua famiglia e anni dopo ci farà ritorno dopo aver sposato, e quasi lasciato, un’altra donna e aver avuto una bambina. Sarà questo a far sperare la bella protagonista che forse il loro destino può finalmente compiersi, ma sarà davvero così?