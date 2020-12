È stato un anno particolarmente turbolento per Cyberpunk 2077, il gioco di CD Projekt RED approdato sugli scaffali nelle ultime settimane. Un’attesa estenuante che ha visto il titolo non riuscire a convincere appieno in ogni sua forma. La versione per le console di vecchia generazione più stagionate (quelle non Pro, per intenderci) ha mostrato grandi limiti.

Una situazione su cui il team di sviluppo sta comunque lavorando, con una patch che arriverà a limare le criticità. Maniche rimboccate e testa bassa per gli addetti ai lavori, che devono riscrivere il futuro di Cyberpunk 2077, almeno nella sua edizione old gen. Ma purtroppo le note dolenti per il gioco di CD Projekt RED non finiscono qui.

Companion App Cyberpunk 2077, non scaricatela!

Questa volta il titolo è protagonista, ma suo malgrado. La notizia che sta infatti circolando nelle ultime ore nei meandri del web parla di una Companion App di Cyberpunk 2077 assai pericolosa per i dispositivi mobile.

Attraverso quest’ultima infatti si installerebbe sugli smartphone un ransomware, un virus che renderebbe i dispositivi inutilizzabili. Una situazione non irreversibile, dal momento che il tutto sarà infatti sbloccabile pagando un “riscatto” (da qui il “ransom” del nome), che garantirà il ritorno alla normalità del device.

Un ricatto bello e buono a cui chiaramente gli store ufficiali hanno provato a porre rimedio eliminando l’applicazione. Esiste però chiaramente la possibilità di attingere al web, e ai canali non ufficiali, per poter mettere in download e successivamente installare il software. Una soluzione assolutamente sconsigliata, in questo caso come in tutti i casi analoghi che richiedono il download da fonti non certificate, se si vuole tutelare la salute del proprio smartphone. Lanciamo dunque il monito a fare attenzione e diffidare assolutamente da app legate al videogioco di CD Projekt RED, dal momento che non ne esistono di ufficiali curate dal team di sviluppo.

