A Qui E Adesso arriva Renato Zero nella puntata in onda la notte di Natale, il 25 dicembre 2020. I duetti di Massimo Ranieri e Renato Zero emozionano il pubblico che segue il nuovo programma dell’artista napoletano, in onda su Rai3 per 4 puntate in totale.

Renato Zero a Qui E Adesso presenta il suo disco monumentale in tre parti pubblicato in occasione dei suoi 70 anni.

Zero Settanta è “un riassunto delle puntate precedenti”, racconta Renato Zero. “Ho creduto opportuno rivisitarmi nelle sfumature, conoscersi non è mai abbastanza”; dopo aver usato tante maschere interpretando più ruoli artistici nel suo percorso, “ad un certo punto si finisce per trascurare la nostra di faccia”. Da qui l’esigenza di rare il punto con un disco in tre parti.

Gli esordi di Renato Zero tra i club molto piccoli in cui si esibiva come “menestrello” e le serate trascorse al Piper, chitarra e voce, sulle note di canzoni mai incise degli esordi: l’artista si racconta a cuore aperto all’amico Massimo Ranieri e ricorda un live alla vigilia di Natale in cui si esibì per un solo spettatore.

Fantasia e follia: i due riflettono insieme sulle caratteristiche della fantasia contrapposte a quelle della follia. “Credo che la follia abbia dalla sua parte questa sregolatezza e libertà totale che può rappresentare la chiave di volta se si vuole raggiungere livelli altissimi sia nella professione che nell’intimo. Follia e coraggio sono andate a scuola insieme. La fantasia è per tutti, non comporta rischi; la follia non è per tutti”, è il commento di Renato Zero che trova il supporto di Massimo Ranieri.

I duetti di Massimo Ranieri e Renato Zero sono sulle note di alcuni brani particolarmente significativi per entrambi prima di un’esibizione in solitaria dell’ospite.

È La Pioggia Che Va dei Rokes apre i duetti di Massimo Ranieri e Renato Zero. La canzone pubblicata nel 1966 trova spazio nella prima serata di Rai3 il 25 dicembre ma non è l’unico emozionante duetto della coppia. I due cantano L’Istrione di Charles Aznavour, che vive anche in una splendida versione rispolverata da Renato Zero.

In conclusione, Renato Zero canta C’è, il suo ultimo singolo estratto dal volume 1 di Zero Settanta.

Il video dei duetti di Massimo Ranieri e Renato Zero sono disponibili RaiPlay.it nella puntata di Qui E Adesso del 25 dicembre.