Sono tanti gli ospiti di Affari Tuoi Viva Gli Sposi, stasera su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti.

Nel cast fisso del programma ci saranno Nino Frassica e Ubaldo Pantani ma tanti altri saranno gli ospiti di Affari Tuoi Viva Gli Sposi che si alterneranno nel corso delle diverse puntate.

Stasera sono attesi Diletta Leotta, Enrico Brignano, Dado, Sergio Frisca, Gigi & Ross, Paola Barale, Flora Canto, Tosca D’Aquino.

Il primo appuntamento con appuntamento Affari Tuoi Viva Gli Sposi è in prima serata su Rai1 nel giorno di Santo Stefano, dalle ore 20.35 alle ore 22.50 per poi lasciare spazio, in seconda serata, allo spettacolo

Gigi Proietti in Edmund Kean del compianto attore romano.

In palio nel nuovo show di Rai1 ci sono 300.000 euro, che sosterranno le nozze di una fortunata coppia di futuri sposi. Come suggerisce il titolo del nuovo format Rai, infatti, a giocare saranno coppie di futuri sposi pronti a contendersi il montepremi di 300.000 euro con il supporto degli ospiti presenti in studio.

Affari Tuoi Viva Gli Sposi ha il sapore del varietà di casa Rai che porta nelle case degli italiani un momento goliardico: l’ormai noto gioco dei pacchi della Rai si arricchisce con gli ospiti e i tanti momenti di spettacolo e divertimento in programma.

Alla conduzione uno dei presentatori d’eccellenza di casa Rai: Carlo Conti. In ogni puntata giocherà con lui una coppia prossima al matrimonio che avrà la possibilità di aprire un pacco il cui valore massimo è pari a 300.000 euro. 20 i pacchi in studio, uno quello nelle mani dei due concorrenti; ad aprire gli altri saranno invece i personaggi famosi ospiti delle diverse puntate. Confermata è anche la figura misteriosa del “Dottore” che, con proposte telefoniche anonime, metterà a dura prova la resistenza dei futuri sposi.

Assoluta novità dello show è il pacco Feeling che permetterà ai concorrenti di aggiudicarsi 10.000 euro.