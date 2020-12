Gigi Proietti in Edmund Kean stasera su Rai1, in seconda serata, dalle ore 22.50. Dopo il primo appuntamento con Affari Tuoi – Viva Gli Sposi, condotto a Carlo Conti, torna su Rai1 il compianto Gigi Proietti con uno spettacolo teatrale.

Rai1 – in collaborazione con Politeama Srl – trasmette Gigi Proietti in Edmund Kean dal Silvano Toti Globe Theatre di Roma, riproponendo lo show in scena tra il 2016 e il 2017.

L’opera è stata scritta da Raymund Fitzsimons per l’attore britannico Ben Kingsley ed è stata interpretata da Gigi Proietti negli anni 2016 – 2017. Gigi Proietti in Edmund Kean propone l’interpretazione dell’attore romano del personaggio di Edmund Kean, un monologo nel quale il protagonista riflette sulle parole di Shakespeare. Si tratta, in definitiva, di un omaggio a William Shakespeare che non solo ricorda l’attività del poeta ma ne sottolinea il grande valore artistico e culturale e la profondità dei testi.

Il fulcro dell’opera è il concetto di ambizione, esasperato al punto da condurre verso un tragico epilogo. Gigi Proietti non interpreta solo il protagonista, Edmund Kean, ma anche tutti gli altri personaggi shakesperiani, da Shylock ad Otello passando per Riccardo III e Macbeth.



Un’interpretazione che è stata apprezzata da pubblico e critica, per la prima volta su Rai1 nella notte di Santo Stefano per consentire al pubblico da casa di ricordare l’arte dell’attore che si mette a nudo nell’intimità del suo camerino tra backstage e momenti dell’opera.

Gigi Proietti in Edmund Kean prevede l’introduzione di un personaggio d’eccezione: sarà Alberto Angela a guidare gli spettatori verso l’opera teatrale e a consentire loro di immergersi in un capolavoro del teatro che prende vita in un mondo parallelo.



Per Gigi Proietti in Edmund Kean, l’adattamento e la regia teatrale sono di Gigi Proietti. L’assistenza alla regia teatrale è di Loredana Scaramella. La regia televisiva è di Gian Marco Mori.