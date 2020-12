Anche questa sera non c’è spazio per FBI 2 e Blue Bloods 10 che non vanno in onda perché la rete ha deciso di optare per una pausa per le vacanze rimandando tutto al prossimo mese di gennaio quando le due serie torneranno in onda al sabato sera in prime time. Le due serie sono in pausa da prima di queste vacanze natalizie e non torneranno prima del prossimo 9 gennaio quando finalmente saranno in scena con i nuovi episodi rimasti in sospeso. Al momento, salvo cambiamenti, FBI 2 riprenderà la sua corsa al sabato sera dal 9 gennaio alle 21.05 circa dall’episodio numero 13 in poi.

A quel punto saranno sei gli episodi rimasti e, quindi, la serie dovrebbe tenerci compagnia per sei settimane quasi fino alla primavera. Al suo fianco si schiererà Blue Bloods 10 che anticipa alle 21.50 e che tornerà in onda dall’episodio 4 in poi. In questo caso gli episodi che compongono la decima stagione sono 19 e quindi la programmazione e la “coppia” dovranno subire modifiche nel corso delle settimane.

La serata crime non terminerà qui visto che Rai2 ha deciso di aggiungere a FBI 2 e Blue Bloods 10 le repliche di Instinct. La serie, basata sul romanzo Murder Games di James Patterson e Howard Roughan, è stata cancellata dopo due stagioni e in Italia l’abbiamo già vista sia su Sky che su Rai2 e anche con più di un passaggio. Sembra proprio che per un po’ sarà proprio la serata del sabato quella destinata ai crime e i procedurali visto che alla domenica toccherà a 9-1-1 e il suo spin-off Lone Star e al venerdì sarà la volta dei medical drama con l’inedita coppia formata da The Resident 2 (con la replica dei primi tre episodi e poi i nuovi) e The Good Doctor 4 in onda in contemporanea, o quasi, con gli Usa. Pronti per questo ricco menù post feste?