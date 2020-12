Cosa c’è stasera e cosa guardare la sera di Santo Stefano in tv? Le reti nostrane propongono una carrellata di film per grandi e piccoli, per accontentare tutti i palati. Ecco una guida tv per conoscere la programmazione in prima serata la sera del 26 dicembre.

Partiamo con Rai2, che propone il film romantico Natale alle Hawaii alle ore 21:05, con protagonista Lea Michele (Glee). Su Rai3 troviamo il film d’animazione franco-canadese Ballerina (ore 20:30); a seguire un altro film d’animazione, l’acclamato Loving Vincent , un viaggio nella pittura incentrato sulla misteriosa morte del pittore Vincent Van Gogh (ore 22:00).

La prima serata di Rete 4 propone la commedia romantica The Terminal, diretto da Steven Spielberg con protagonisti Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones. L’appuntamento è alle ore 21:20. Su Canale 5 si conclude la saga di Harry Potter con la seconda parte de I doni della morte, in cui inizia la battaglia di Hogwarts tra il maghetto e Lord Voldermort. Appuntamento alle ore 21:40.

Italia1 propone Il ciclone, uno dei lungometraggi più famosi di e con Leonardo Pieraccioni, in onda alle 21:30. Su Rai4 c’è invece Colin Firth con l’action movie Kigsman: Secret Service, trasmesso dalle 21:15.

Per quanto riguarda le altre reti in chiaro, Cine34 propone la serata di Santo Stefano in tv in compagnia di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Si parte alle 21:05 con il cult Johnny Stecchino, in cui il mite Dante, dopo essere stato ingannato dalla donna innamorata, scopre di essere il sosia di un boss mafioso; a seguire Il postino (ore 23:20), ultimo film interpretato da Troisi, morto poche ore dopo la fine delle riprese.

Rai Movie trasmette Mel Gibson nei panni de Il patriota (alle ore 21:10); su Paramount Network va in onda Piccole donne, il film del ’94 con Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes e Christian Bale. È il terzo adattamento cinematografico del romanzo di Louise May Alcott. L’appuntamento è alle 21:10. Infine, su Iris va in onda l’action movie Die Hard – Duri a morire, terzo capitolo della saga con Bruce Willis e Samuel L. Jackson. Appuntamento alle 21:05.