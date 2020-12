Quella di Call of Duty è senza ombra di dubbio una delle saghe videoludiche più celebri di sempre, ed è tornata di recente con la sua ultima incarnazione su personal computer e console. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di CoD Black Ops Cold War, disponibile dallo scorso 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e console next-gen – dunque le richiestissime PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

L’opera sparacchina di Activision e Treyarch, come la quasi totalità dei videogame del momento, ha poi ricevuto diversi contenuti a tema natalizio, così da festeggiare assieme a tutta la community. In particolare, il team di sviluppo ha riservato ai giocatori del suo FPS un pacchetto di doni, da scaricare di conseguenza in via del tutto gratuita. Questo bundle di CoD Black Ops Cold War prende il nome di Happy Holidays Free Bundle e può essere messo in download da chiunque abbia acquistato la versione completa del gioco – non possono quindi scaricare il pacchetto coloro che stanno provando l’ultimo Call of Duty grazie al weekend di prova con accesso libero alle varie modalità multiplayer.

Come prevedibile, al suo interno andremo a trovare una serie di oggetti a tema natalizio. A seguire, l’elenco completo:

Prescelto Congelato: progetto leggendario per il fucile di precisione Charlie

progetto leggendario per il fucile di precisione Charlie Assalto Invernale: biglietto da visita leggendario

biglietto da visita leggendario Pupazzetto di Neve: portafortuna epico per armi

portafortuna epico per armi Campanella festiva: portafortuna raro per armi

portafortuna raro per armi Bomba Natalizia: emblema leggendario

Nel caso voleste riscattare il pacchetto di Natale di CoD Black Ops Cold War, dovrete seguire pochi e semplici passaggi. Prima di tutto avviate il gioco ed entrate nel menu riservato al multigiocatore, così da poter subito accedere al negozio presente in game. Una volta nel negozio, scorrete tra i bundle disponibili fino a trovare l’Happy Holidays Free Bundle: selezionatelo e riscattatelo tramite la pressione del tasto Quadrato su PlayStation 4/PlayStation 5 o X su Xbox One/Xbox Series X|S.