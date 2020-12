Quali sono le coordinate per l’assistenza Disney Plus quando non funziona, dunque il numero da contattare in caso di problemi e magari anche la live chat per parlare con un operatore? Sono giorni in cui la piattaforma di streaming è messa decisamente sotto stress per l’afflusso di visitatori. Proprio nella serata d ieri 25 dicembre si sono verificate alcune anomalie nella fruizione dei contenuti video, in primis errori di navigazione del menù ma anche di caricamento di film e serie prescelte. Probabilmente gli stessi episodi potrebbero verificarsi anche nel prosieguo delle festività, meglio dunque tenere a portata di mano i recapiti per ottenere supporto quando necessario.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni in caso di problemi Disney Plus, è giusto rimandare ad un precedente approfondimento sulle nostre pagine. Tra i rimedi possibili in caso di anomalie ci sono di certo quelli che includono il riavvio del proprio modem, la cancellazione dei dati cache sul dispositivo in uso, in ultimo anche la rimozione e la nuova installazione proprio dell’app Disney Plus. Va ribadito tuttavia che potrebbe trattarsi di anomalie dovute al troppo traffico sulla piattaforma e dunque potrebbe essere necessario solo dover attendere un ripristino della situazione.

Tra le modalità di assistenza Disney Plus in caso di malfunzionamenti c’è di certo quella telefonica, attraverso il servizio di operatori dedicati al supporto dei clienti. Per l’Italia bisognerà comporre il numero a pagamento 029 475 2028 per ottenere aiuto. Come alternativa gratuita ma di certo con gli stessi esiti, si potrà entrare in live chat, sempre con un esperto, fornendo i propri dati personali e dunque esponendo la tipologia di problema riscontrato. Per mettersi n contatto proprio attraverso quest’ultima modalità bisognerà andare su questo collegamento e dunque selezionare il comando relativo proprio alla chat al termine della pagina. L’attesa per iniziare la conversazione, in base alla mole di richieste, potrebbe variare di diversi minuti.