Arriva ancora una volta un annuncio particolarmente interessante per tutti coloro che si ritrovano con device Huawei e Honor candidati a ricevere l’aggiornamento impostato su EMUI 11. Come tutti sanno, l’appuntamento per la distribuzione del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva è previsto entro la fine del primo trimestre 2021, ma alcuni giorni fa parlando di Honor 20 abbiamo osservato che sul fronte della beta pubblica qualcosa si stia muovendo adesso. Facciamo chiarezza, dunque, sulle ultime notizie disponibili.

I nuovi 14 Huawei e Honor pronti per EMUI 11 con la beta pubblica

In particolare, secondo le ultime novità riportate da Huawei Central, a partire da oggi 26 dicembre è possibile concentrarsi su 14 smartphone Huawei e Honor che hanno fatto uno step in più in vista dell’aggiornamento stabile. Un rapporto precedente aveva già rivelato che Huawei avesse in programma di aprire il beta test pubblico EMUI 11 per più dispositivi in Cina entro la fine di dicembre 2020. Come spesso avviene in questi casi, il produttore asiatico ha mantenuto la parola.

Questo vuol dire che dalla giornata di sabato possiamo considerare ufficialmente partito il programma con la beta pubblica di EMUI 11 per i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Mate X e Nova 5 Pro per quanto concerne il mondo degli smartphone di questo brand. A chiudere il cerchio troviamo poi Huawei MediaPad M6 8.4, MediaPad M6 10.8 e MediaPad M6 Turbo Edition. Passando a Honor, ci si concentra su Honor 20 (Magic UI 4), Honor 20 Pro (Magic UI 4), Honor V20 (Magic UI 4) e Honor Magic 2 (Magic UI 4).

Staremo a vedere se la tabella di marcia verrà rispettata e se l’aggiornamento definitivo con EMUI 11 vedrà la luce a bordo di questi smartphone Huawei e Honor entro marzo 2021. Che ne pensate delle notizie raccolte a Santo Stefano?