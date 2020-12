Amici 20 non va in onda oggi, sabato 26 dicembre. Nel giorno di Santo Stefano, Maria De Filippi si ferma e Amici 20 non va in onda oggi.

Ritroveremo i ragazzi del talent show Mediaset direttamente il prossimo anno. Il ritorno sui banchi di scuola è in programma per dopo le feste. Quest’anno i ragazzi festeggiano il Natale insieme con una sorpresa speciale per il pubblico che da casa potrà vedere il loro spettacolo natalizio comodamente da casa.

I concorrenti di Amici 20 hanno dedicato tutte le loro canzoni e i loro balletti a coloro che li seguono su Witty Tv per uno speciale augurio di buon Natale e buone feste, in attesa di tornare a scuola il prossimo anno.



Amici 20 non va in onda oggi su Canale 5 ma i fan del programma potranno trascorrere più di un’ora in compagnia dei ragazzi del talent show guidato da Maria De Filippi grazie alla pubblicazione di uno speciale spettacolo natalizio da oggi disponibile su Witty Tv e accessibile liberamente e gratuitamente con un qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.

Sospeso non è solo lo speciale appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5 ma anche le strisce quotidiane del Daytime in onda su Canale 5 e su Italia1. I cantanti e i ballerini sono ufficialmente in vacanza, a casa con le rispettive famiglie. Si godono il calore familiare per qualche settimana prima del giro di boa di gennaio che porterà a selezionare i concorrenti che approderanno alla fase conclusiva di Amici 20, quella del serale.

Niente sfide né timori di lasciare il banco per i ragazzi durante le festività: si riprenderà dopo l’Epifania con il ritorno dei concorrenti su Canale 5 per la ripresa delle lezioni di canto e di ballo e le sfide che consentiranno loro di conservare la maglia di Amici di Maria De Filippi oppure l’accesso di un nuovo talento.