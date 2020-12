Anche Shemar Moore è positivo al Covid-19: l’attore di SWAT ha annunciato giovedì tramite i social media di essersi contagiato ma di non avere sviluppato finora sintomi gravi.

“Ho il Covid. L’ho scoperto pochi istanti fa” ha scritto l’attore in una nota pubblicata sui suoi canali social. Shemar Moore è positivo al Covid-19 ma ha solo dolori articolari e brividi: “Pensavo di avere un’intossicazione alimentare… brividi e dolori tutto il giorno oggi… sento ancora odori, sapori, niente tosse, niente naso che cola“.

L’attore ha continuato a rassicurare i suoi seguaci sul fatto che seguirà le prescrizioni di isolamento e sarà prudente: “Mi sento bene ora… ma devo essere responsabile!“. Shemar Moore è positivo al Covid-19 e incoraggia i suoi fan a restare al sicuro, a sperare che la tempesta passerà quanto prima e a resistere provando gratitudine per quel che si ha.

Il mio Natale e Capodanno non sarà chiaramente dei migliori… il mio ultimo anno e mezzo non è stato dei migliori… ma starò bene. Questo è un momento difficile per tutti noi… per tutto il mondo! Ma… credo al sole che splende sotto la pioggia! State al sicuro e apprezzate tutti e tutto ciò che avete e avete avuto! Tanto amore!

Il riferimento dell’attore a questo 2020 difficile riguarda la scomparsa di sua madre, Marylin Joan Wilson-Moore, morta a febbraio all’età di 76 anni. Un’annata da dimenticare per il protagonista di SWAT, che prima della diagnosi di Covid era impegnato sul set della quarta stagione del procedural di CBS, partito in ritardo come tutte le altre serie quest’anno a causa della pandemia. La serie è tornata in onda a novembre negli Stati Uniti con una stagione che si pone l’obiettivo di esplorare il tema della brutalità della polizia contro le minoranze e delle proteste del movimento Black Lives Matter in difesa dei diritti civili degli afroamericani. L’infezione contratta da Moore potrebbe rallentare la produzione almeno per qualche settimana.