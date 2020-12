Questo Natale sarà ovviamente un po’ amaro per tutti, ma in modo particolare pare esserlo per i tanti videogiocatori impegnati sui server di Call of Duty Modern Warfare, una delle più recenti declinazioni della celebre serie di sparatutto in prima persona a marchio Activision. Questo perché, a sentire le lamentele degli stessi appassionati, il gioco realizzato dai ragazzi di Infinity Ward è stato letteralmente invaso da annunci pubblicitari dedicati all’ultimo arrivato nella grande famiglia di CoD, quel Call of Duty Black Ops Cold War disponibile da una manciata di settimane su PC, PS4, Xbox One e console next-gen – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, più compatta, meno potente ed economica.

Il recente lancio della Stagione 1 di Cold War – collegatevi a questo indirizzo per scoprirne tutte le novità – ha infatti coinciso con l’unificazione dei capitoli più recenti della serie, con progressione e profilo giocatore unificati per Black Ops Cold War, Warzone e Modern Warfare, appartenenti di fatto ad un unico ecosistema. Peccato che a farne le spese sia stato proprio il soft reboot di Call of Duty Modern Warfare, e naturalmente i suoi giocatori su tutte le piattaforme di riferimento. Come si legge sulle pagine del portale CharlieIntel, il menu iniziale di Modern Warfare è stato aggiornato per includere anche Warzone e Black Ops Cold War, con la presenza di banner che permettono di scaricare la Battaglia Reale gratuita e acquistare la seconda produzione sparacchina – realizzata da Treyarch. Non solo, anche le schermate di caricamento sono praticamente continui cartelloni pubblicitari dei due giochi.

Stando agli utenti del forum Reddit, il più grande problema resta però la presenza del Battle Pass di Black Ops Cold War e Warzone nel menu di Call of Duty Modern Warfare, che ha di fatto praticamente azzerato gli oggetti sbloccabili di MW in favore di quelli di Black Ops e Warzone. Vedremo se e come risponderà il team di sviluppo americano.