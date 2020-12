Andrea Bocelli su Canale 5 stasera, venerdì 25 dicembre. Nella notte di Natale, in seconda serata, Canale 5 trasmette lo speciale show di Bocelli dalle grotte di Frasassi.

Silent Night di Andrea Bocelli su Canale 5 andrà in onda oggi dalle 23.50 alle 00.20, replica dello speciale spettacolo del tenore che ha intrattenuto a sorpresa il pubblico sulle note dei brani classici del Natale.

Uno speciale set acustico natalizio in streaming mondiale sulla sua pagina Facebook, in uno degli scenari naturali più belli e suggestivi d’Italia, nelle Marche: Andrea Bocelli su Canale 5 approderà accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini con l’esibizione che ha raccolto oltre 150.000 persone sui social per un totale che supera il milione e mezzo di visualizzazioni in soli due giorni.

Lo spettacolo di Andrea Bocelli su Canale 5 dalle grotte di Frasassi non sarà quindi trasmesso in diretta: è stato già registrato nei giorni precedenti il Santo Natale nella suggestiva location che, impreziosita dalla voce del tenore, ha reso lo spettacolo un evento unico e irrinunciabile dove la magia del Natale ha regnato sovrana contribuendo all’atmosfera incantata delle feste di fine anno.

Andrea Bocelli su Canale 5 canta alcuni dei brani della tradizione musicale natalizia: White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo e proprio Silent Night.

La performance dell’artista sarà accompagnata dall’esibizione della ballerina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci.

L’evento è diretto da Gaetano Morbioli e si svolge in due luoghi suggestivi: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo marchigiano, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti e la Sala delle Candeline.

L’appuntamento è stato prodotto in collaborazione con Facebook da Almud e Maverick Management per Sugar e Decca Record, con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.

La scaletta di Andrea Bocelli su Canale 5 il 25 dicembre

White Christmas

Caro Gesù Bambino

Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire)

Pianissimo

Silent Night