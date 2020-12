Grande Fratello Vip 2020 non va in onda oggi, 25 dicembre, ma tornerà lunedì sera per una nuova puntata a pochi passi dalla puntata di vigilia di Capodanno. Chi ha seguito il programma sa bene che Alfonso Signorini ha riferito ai vip che non sarebbero andati oggi nel consueto appuntamento del venerdì ma che avrebbero avuto modo di rivedersi lunedì sera e poi anche per la Vigilia di Capodanno quando i vipponi saranno chiamati a mettere in scena un vero e proprio show di fine anno con tanti artisti ospiti in casa ma sempre distanti dai gieffini.

Fin qui niente di nuovo quindi, il Grande Fratello Vip 2020 non va in onda oggi ma sui social non si parla che del programma di Canale5 e tutto perché oggi è successo qualcosa di strano e si parla dell’arrivo dei regali in casa per i gieffini. A turno i ragazzi hanno aperto i loro regali e hanno letto i biglietti dei parenti, fidanzati e compagni fino a quando non è arrivato il turno di Andrea Zelletta.

Il tronista ha aperto i doni dei suoi parenti e alla fine quello della fidanzata ed è qui che l’atmosfera è cambiata e tutto in casa è cambiato. Nella scatola che conteneva l’anello di fidanzamento, Andrea Zelletta ha trovato uno strano profumo (che dice non essere della fidanzata), un elastico per capelli e uno strano messaggio in cui la giovane ha sottolineato le parole “tuo Natale” e “tua fidanzata”.

Ecco il video del momento:

Inutile dire che Andrea Zelletta ci ha letto subito una sorta di minaccia o peggio un messaggio in codice che non lascia pensare a niente di buono ed è subito andato in crisi. Raccolte le sue cose si è rintanato in stanza con Giulia Salemi e Sonia Lorenzini che provano a sostenerlo e tirarlo su di morale ma senza riuscirci. Andrea Zelletta ha continuato dicendo: “Io ho la coscienza pulita, non ho fatto niente ma cosa vuole dirmi..”. Lo scopriremo solo lunedì anche se in molti sono convinti che il messaggio sia legato alle parole di Alfonso Signorini che nei giorni scorsi ha rivelato che il tronista è entrato nella casa promettendo di “lasciare la sua fidanzata” in diretta.