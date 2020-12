Tantissimi saranno gli ospiti di Massimo Ranieri del 25 dicembre, per la terza puntata dello show Qui E Adesso. Eccezionalmente in onda di venerdì, lo spettacolo di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina di Roma è stato costretto ad un giorno di posticipo a causa del cambio di programmazione Rai per la notte della vigilia di Natale.

La terza puntata di Qui E Adesso va quindi in onda venerdì 25 dicembre. Tra gli ospiti di Massimo Ranieri del 25 dicembre ci sono alcuni degli artisti e dei personaggi più amati del mondo della musica e dello spettacolo.

Super ospite d’eccezione: Renato Zero. Non sarà il solo, però, a chiacchierare con Massimo Ranieri. Sul palco di Qui E Adesso sono attesi Giovanni Allevi e Al Bano, Rocio Munoz Morales, Adriano Panatta e Marino Bartoletti.

Il Natale di Rai3 inizierà alle ore 21.20 con il cantante e showman napoletano pronto ad intrattenere nuovamente il suo pubblico per il terzo e penultimo appuntamento di Qui E Adesso, un nuovo format in casa Rai completamente inedito. Non solo musica e spettacolo nello show di Ranieri ma anche chiacchiere in libertà con gli ospiti che incontra nei camerini, prima di salire sul palco per duetti inediti ed eccezionali.

All’intimità della location teatrale si aggiunge quella delle confessioni nel backstage, conversazioni intense che Massimo Ranieri intrattiene con i tanti ospiti che accoglie “a casa”.

Nel cast fisso del programma Maria di Biase e The Jackal, per la parte comica, e il duo musicale Le EbbaneSis.

Qui E Adesso è ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri insieme a Stefano Sarcinelli. L’Orchestra è diretta da Flavio Mazzocchi. La regia è di Stefano Vicario.

Attore e cantante molto apprezzato in Italia, Massimo Ranieri alterna momenti di puro varietà ad esibizioni canore e propone alcuni dei suoi cavalli di battaglia, riarrangiati per l’occasione.