Come lecito attendersi in un settore in continua evoluzione come quello hi-tech, anche Google Pixel 6 è già nei pensieri degli appassionati. Così come dei consumatori più curiosi. Gli ultimi smartphone della gamma del colosso di Mountain View sono arrivati da pochissimo, ma è il possibile impiego di una tecnologia nascente che porta oggi, 25 dicembre 2020, sotto i riflettori il futuro Pixel.

Saprete anche voi che negli ultimi anni abbiamo assistito a svariati tentativi di diverse case di produzione di nascondere la fotocamera frontale nel display, dallo Xiaomi Mi Mix ad Oppo Find X, ma nessuno è ancora riuscito a farla sparire del tutto al di sotto del pannello senza perdere la qualità delle lenti – come invece successo su ZTE Axon 20, primo smartphone al mondo con under-display camera ma che presenta una resa non troppo soddisfacente. Una sfida, questa, sicuramente impegnativa, e che per l’appunto avrebbe raccolto Big G. La notizia arriva dalle pagine del portale Phone Arena, che riferisce come i tecnici di Google siano al lavoro con l’obiettivo di nascondere la camera frontale, secondo un brevetto depositato dal gigante dei motori di ricerca.

A quanto pare il nuovo prototipo di Google Pixel 6 non mostrerebbe sulla scocca frontale alcun foro o notch, ma soltanto un piccolo spazio che sarebbe dedicato così all’altoparlante e ai sensori. In ogni caso, ci tiene a precisare la fonte, questa feature non è indicata nella descrizione presente nel documento depositato da Google. Nel frattempo possiamo ammirare la soluzione nell’immagine poco più in basso in questo stesso articolo.

Va anche ricordato che ci muoviamo ancora nel campo delle indiscrezioni, e il Google Pixel 6 potrebbe non presentare questa tecnologia al momento del lancio nei negozi. Quel che è certo è che la corsa alla scomparsa della selfie camera continua, e vede impegnate Xiaomi, Oppo e Samsung. Secondo voi anche Google sarà della partita?