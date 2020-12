Saranno tre i dispositivi della famiglia dei OnePlus 9: accanto al modello base ed a quello Pro dovrebbe figurare il OnePlus 9 Lite, spinto dal processore Snapdragon 865 (il SoC top di gamma della generazione passata, il che è quanto dire considerando che si sta parlando di uno smartphone che andrà presumibilmente ad occupare la fascia media del mercato, e non certamente quella alta, altrimenti la distinzione rispetto ai OnePlus 9 e OnePlus 9 non avrebbe avuto ragione di essere). Come riportato dal portale di informazione ‘androidcentral.com‘, le analogie rispetto al OnePlus 8T potrebbero essere diverse, magari riuscendo così a smaltire le componenti restanti dalla produzione dell’attuale ammiraglia (manca il OnePlus 8T Pro, che ricordiamo non essere stato mai presentato al fianco del OnePlus 8T).

Finora il OnePlus 9 Lite è sempre stato chiamato con un altro nome, ovvero OnePlus 9E. Ormai non è un mistero: parliamo del modello più economico della serie, anche se non ci è possibile dirvi di più in merito al resto delle specifiche tecniche (fotocamera, display e batteria). Il OnePlus 8T ha un prezzo ufficiale di 599 euro, ma immaginiamo il OnePlus 9T si muoverà su cifre ragionevolmente più basse.

Fermo restando che è stato di recente certificato un caricabatteria a 33W, non è stato detto di più sul conto del OnePlus 9 Lite, che verrà comunque presentato nel mese di marzo (al più ad aprile, se proprio le cose dovessero andare per le lunghe, magari per via dell’evoluzione della pandemia da Coronavirus, che speriamo però possa essere fermata al più presto dalla campagna vaccinale che si avvia a muovere adesso i primi passi in Italia) insieme ai OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.