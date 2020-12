“Siamo abbastanza a buon punto in questa stagione, siamo riuniti su Zoom ogni giorno“: così il creatore della serie Peter Gould ha definito lo stato dell’arte di Better Call Saul 6, ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad che sta subendo inevitabili ritardi a causa della situazione generata dalla pandemia da Covid-19.

L’emergenza sanitaria sta avendo un impatto su tutte le produzioni audiovisive, compreso quello che sarà il canto del cigno per l’apprezzatissimo spin-off, capace perfino di superare nelle preferenze di molti la serie originale. Better Call Saul 6 si farà attendere più del previsto, visto che non è ancora entrata in produzione, hanno fatto sapere i suoi creatori.

Gould, il collega co-creatore Vince Gilligan e il resto del team stanno lavorando instancabilmente per la prossima stagione della loro serie, ma la pandemia da Coronavirus in corso ha influenzato in modo inevitabile il processo creativo delle sceneggiature di Better Call Saul 6, come hanno spiegato a Deadline.

Dopo gli iniziali incontri vis à vis, la scrittura degli episodi di Better Call Saul 6 è proseguita via Zoom in videoconferenza, una modalità inedita per Gould e gli altri, che comunque non ha influito sulla loro prolificità, ha spiegato lo showrunner.

All’inizio ci siamo incontrati per due settimane. Questa stagione è come provare a ballare nelle sabbie mobili. È un handicap lavorare a distanza, ma mi piace quello che abbiamo inventato. Abbiamo qualche script in più del solito.

Al momento, salvo sorprese, i piani della produzione sono di iniziare le riprese di Better Call Saul 6 all’inizio del 2021, in modo tale che entro la fine dell’anno la serie possa essere pronta o perlomeno risultare in post-produzione: “Il nostro fervente desiderio è di iniziare le riprese all’inizio del prossimo anno” ha aggiunto Gould.

Attualmente la serie è disponibile in Italia su Netflix, che annovera nel suo catalogo le 5 stagioni del prequel di Breaking Bad realizzate finora.