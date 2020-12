I numeri parlano chiaro, Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi più popolari tra chi possiede un Nintendo Switch o l’edizione solo portatile della console ibrida giapponese – Nintendo Switch Lite. La simulazione di vita del colosso di Kyoto è un successo di vendite e di critica, e rientra indubbiamente tra le produzioni videoludiche più importanti di questo 2020 segnato dalla pandemia di Coronavirus.

Non dovrebbe allora stupire che, come accade sempre per i grandi titoli, anche in Animal Crossing New Horizons si stia festeggiando il Natale con un grande evento. Sull’isola del videogioco di Nintendo sono apparsi nuovi personaggi con missioni dedicate e decorazioni a tema in questa settimana, proprio per trasmettere serenità e gioia a tutti i fan. Non solo, uno dei personaggi che vi capiterà di incontrare nel periodo delle feste è Jingle, la renna di Babbo Natale. Sarà proprio lei a chiedervi di aiutarla a consegnare a tutti gli abitanti della vostra isola i regali di Natale. Per calarvi meglio nella parte durante il completamento della missione, potrete pure vestirvi come Santa Claus, semplicemente acquistando i cinque pezzi di vestiario necessari:

Cappello da Babbo Natale (rosso) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2000 stelline

(rosso) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2000 stelline Barba da Babbo Natale (bianco) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 1480 stelline

(bianco) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 1480 stelline Maglia da Babbo Natale (rosso) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2600 stelline

(rosso) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2600 stelline Pantalone da Babbo Natale (rosso) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2150 stelline

(rosso) – acquistabile solo presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2150 stelline Paio di Stivali Leggenda (nero) – acquistabili sia presso la bancarella di Agostina nei giorni in cui visita l’isola, sia presso la sartoria Ago&Filo al prezzo di 2640 stelline

Ottenere il completo di Babbo Natale non sarà necessario per completare la consegna dei regali agli abitanti della vostra isola, ma è solo una gradevole chicca estetica nel già ricchissimo Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch.