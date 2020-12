Arrivano indubbiamente buone notizie per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani sull’aggiornamento con Android 11 a bordo del proprio Samsung Galaxy S20 FE. Alcuni giorni fa abbiamo già fatto un punto della situazione sotto questo punto di vista, evidenziando che la distribuzione del pacchetto software fosse partita in Paesi come la Russia. A quanto pare, però, neanche a Natale il produttore coreano ha deciso di fermarsi e nel giro di poche poche potrebbe arrivare la tanto attesa svolta anche in Italia.

Poche ore per l’arrivo di Android 11 sul Samsung Galaxy S20 FE

Provando ad analizzare la questione più in profondità, emerge un report molto interessante ed approfondito di SamMobile. Sostanzialmente, dopo il rilascio dell’aggiornamento per la versione LTE del Samsung Galaxy S20 FE di metà dicembre, Samsung ha dato ufficialmente il via alla distribuzione dell’upgrade per la variante 5G. La notizia migliore, a Natale, è che il nuovo upgrade risulti già disponibile per entrambe le varianti LTE e 5G in più di una dozzina di paesi in diversi continenti.

Un segnale chiaro, dunque, quello che sta arrivando ai possessori di un Samsung Galaxy S20 FE sul fronte Android 11, considerando il fatto che c’è una buona probabilità di trovare l’aggiornamento disponibile via OTA a strettissimo giro qui da noi. Stando alle informazioni raccolte stamane, il firmware attualmente in distribuzione per il Samsung Galaxy S20 FE ci presenta la versione software G780FXXU1BTL1 e G781BXXU1BTL4 rispettivamente per le varianti LTE e 5G.

Vedremo se arriveranno novità importanti già in giornata per l’Italia, per tutti coloro che non vedono l’ora di provare l’aggiornamento con Android 11 per il proprio Samsung Galaxy S20 FE. A voi è già arrivata la notifica? Fateci sapere lasciando un commento nell’apposita area qui di seguito, in attesa di annunci ufficiali dalla divisione di casa nostra.