Il fenomeno Fortnite continua a cavalcare all’apice del successo, andando a coinvolgere giornalmente milioni di videogiocatori fin dal lancio del 2017. Per altro impegnati su un po’ tutte le piattaforme in commercio, comprese le console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft – quindi le richiestissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il merito di tanto clamore va senza ombra di dubbio ai ragazzi di Epic Games, capaci di catturare l’attenzione della loro ampia community rilasciando aggiornamenti costanti e contenuti inediti con il susseguirsi delle diverse stagioni.

Attualmente, la giocatissima Battaglia Reale di Fortnite ha abbracciato tutte le novità dell’evento natalizio Operazione coi Fiocchi – di cui vi abbiamo già parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato -, assieme a quelle della Stagione 5, ancora legata ai supereroi Marvel e a tanti personaggi di varie saghe videoludiche – come Kratos da God of War o l’inossidabile Master Chief dalla serie FPS di Halo. Non solo, come da tradizione con passare delle settimane, tutti gli utenti sono chiamati ad affrontare una serie rinnovata di sfide, con l’obiettivo di guadagnare punti esperienza e di salire di livello all’interno del Pass della Battaglia. I fan più curiosi e affamati di challenge, saranno felici di sapere che, frugando tra i dati del gioco, gli instancabili dataminer sono riusciti a svelare in anticipo l’intera lista delle sfide che verranno introdotte domani, giovedì 24 dicembre 2020, a partire dalle ore 15:00 italiane.

Si tratta delle sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo Stagione 5, come riportato sulle pagine del sito Fortnite Insider, sempre aggiornatissimo per i fan dell’esperienza sparacchina di Epic Games. Le sette sfide previste sono di tipo epico e permetteranno di guadagnare un totale di 20.000 XP. Ecco quali sono stando a quanto emerso sul web:

Eliminazione entro 5m di distanza (1)

Eliminazione a meno di 50 di vitalità (1)

Eliminazione a piena vitalità e con tutti gli scudi (1)

Distruzione di strutture avversarie con l’ascia (10)

Danneggiamento dei nemici con l’ascia (100)

Collezionare un cesto di pomodori in una fattoria (1)

Incendiare e danzare ad un Tomato Shrine presso Pizza Pit o al Pizza Food Truck (1)

Aspettando domani per le nuove sfide di Fortnite, vi ricordiamo che sarà introdotta anche una sfida leggendaria, disponibile come di consueto per un periodo limitato.