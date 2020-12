Ben presto arriverà un bebè sul set di NCIS. L’interprete dell’agente speciale Nick Torres nella serie record d’ascolti di CBS, Wilmer Valderrama ha annunciato sui social che diventerà presto papà per la prima volta.

Wilmer Valderrama di NCIS e la sua fidanzata Amanda Pacheco aspettano il loro primo figlio insieme. La coppia, che si è fidanzata ufficialmente a gennaio di quest’anno, ha condiviso la lieta notizia su Instagram, con una serie di fotografie della mamma e del futuro papà che hanno posato per immortalare il pancione.

L’attore di NCIS ha pubblicato il servizio fotografico di coppia annunciando che presto saranno in tre. Nessuna indicazione sul sesso del bebè che nascerà all’inizio del 2021.

Già in That ’70s Show e in Grey’s Anatomy, Wilmer Valderrama ha trovato in NCIS il suo ruolo più duraturo in televisione. Quarant’anni, americano di origini colombiane e venezuelane, l’attore e produttore in passato ha frequentato Lindsay Lohan, Minka Kelly, Avril Lavigne, Ashlee Simpson, Christina Milian e la collega Mandy Moore, a sua volta in questo momento in attesa di un figlio dal marito Taylor Goldsmith. Inoltre Valderrama ha avuto una lunga relazione dal 2010 al 2016 con la popstar Demi Lovato, con cui ha mantenuto buoni rapporti e a cui è stato accanto come amico anche dopo l’overdose che nell’estate 2018 ha portato la cantante a rischiare la vita.

La storia dell’attore di NCIS con la modella Amanda Pacheco è abbastanza recente: i due sono stati avvistati insieme per la prima volta ad aprile 2019 e due mesi dopo furono fotografati al matrimonio di Joe Jonas e Sophie Turner in Francia. Nessun annuncio di nozze, per ora, nonostante il fidanzamento in spiaggia all’inizio di quest’anno.

Wilmer Valderrama di NCIS e Amanda Pacheco hanno scelto un set non convenzionale per il loro servizio-ricordo della gravidanza: dietro la macchina fotografica il fotografo Michael Muller, che li mostra in piedi davanti a un’auto circondati da un effetto fumo.