Tiziano Ferro canta Love Of My Life dei Queen e posta il video sui social per augurare un sereno Natale a tutti gli “amori della sua vita” dalla sua casa di Los Angeles.

Un Xmas Karaoke molto speciale stavolta per Tiziano Ferro, realizzato sulle note di un brano d’amore dei Queen, scritto da Freddie Mercury per la sua compagna. Tiziano Ferro canta Love Of My Life dei Queen piano e voce, un regalo ai fan per la vigilia di Natale.

Il brano è datato 1975 e faceva parte dell’album A Night At The Opera, destinato a conquistare il mondo. Il singolo venne successivamente amente pubblicato anche in una speciale versione acustica pubblicata nel 1979 dai Queen ed è ancora oggi tra i brani più apprezzati del repertorio dei Queen.

Freddie Mercury l’aveva scritta per Mary Austin, la sua compagna di vita; Tiziano Ferro la dedica a tutti gli amori che quotidianamente sono al suo fianco e proprio il Natale 2020 è l’occasione per regalare ai fan uno dei brani più richiesti nel corso degli anni.

Lasciando un sincero augurio per un sereno Natale 2020, Tiziano Ferro canta Love Of My Life dei Queen in una esclusiva versione acustica destinata ad essere ascoltata e riascoltata milioni di volte.

“Me l’avete chiesta in tanti, tante volte.

Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri!!!”

