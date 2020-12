The Haunting non avrà una terza stagione. Niente cancellazione per la serie antologica horror, ma è lo stesso creatore del franchise ad annunciare che non intende proseguire oltre.

Mike Flanagan, che per Netflix ha realizzato The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, ha dichiarato su Twitter il motivo della sua decisione. La prima stagione è vagamente basata sul libro di Shirley Jackson, L’incubo di Hill House, mentre la seconda trae ispirazione da Il giro di vite, racconto gotico di Henry James. Le star di entrambe le serie sono Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Carla Gugino, Kate Siegel e Victoria Pedretti, e tutti interpretano personaggi diversi nelle due serie.

Al momento non ci sono piani per ulteriori capitoli. Mai dire mai, ovviamente, ma in questo momento siamo concentrati su una lista completa di altri progetti Intrepid [Pictures] per il 2021 e oltre. Se le cose cambieranno, lo faremo assolutamente sapere a tutti.

Un boccone amaro per i fan dell’antologia horror, prodotta da Amblin Television e Paramount Television, che su Netflix è stata tra le serie tv più viste. L’annuncio di Flanagan arriva due mesi dopo il debutto di The Haunting Of Bly Manor su Netflix. Intrepid Pictures, che produce anche film come Doctor Sleep ed Eli, ha firmato un accordo televisivo esclusivo con la piattaforma Netflix lo scorso anno.

At the moment there are no plans for more chapters. Never say never, of course, but right now we are focused on a full slate of other @intrepid projects for 2021 and beyond. If things change we will absolutely let everyone know! https://t.co/WkkSwsnFlm — Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 23, 2020

Il franchise di The Haunting segue così la scia di Mindhunter, serie thriller di David Fincher, che si è fermata alla seconda stagione. Anche in questo caso, il problema maggiore sarebbero gli impegni del regista, di recente tornato su Netflix con il film Mank con cui punta agli Oscar.

The Haunting of Hill House segue i traumi della famiglia Crain, dove ciascun membro vive ancora con il ricordo delle esperienze soprannaturali vissute nella casa in cui sono nati e cresciuti. The Haunting of Bly Manor invece racconta le vicende di una giovane governante che accetta di badare ai nipoti di un ricco lord. Dani si troverà a che fare con insoliti fenomeni paranormali oltre che gestire i due ragazzini e i loro segreti inconfessabili.