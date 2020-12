Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, si dice pronto a riaccogliere Morgan a braccia aperte: si pensa già al ritorno di Morgan in Rai.



In una recente intervista del Corriere della Sera, il direttore di Rai1 è stato chiamato ad un bilancio dell’anno che sta per volgere al termine. Tra il successo inaspettato di The Voice Senior e i volti Rai per eccellenza, non poteva non accennare al Festival di Sanremo 2021, ad Amadeus e a Morgan, nonché al caso che ha tenuto banco negli scorsi giorni.

Il ban di Morgan in Rai è già scaduto e si pensa a nuovi programmi insieme. Lo confessa il direttore di Rai1, con la speranza che in futuro ci possa essere nuovamente la possibilità di coinvolgere l’artista in altre iniziative Rai. Chissà che non vada ospite al Festival di Sanremo 2021.

Quando a Coletta viene posta esplicita domanda sui rapporti di Morgan con la Rai, il direttore lascia una porta aperta: pensa già al ritorno di Morgan in Rai.



“Lo conosco dai tempi di Rai3, penso che abbia una sensibilità che supera ogni visione banale della vita, ma fa anche rima con un maledettismo che non è solo provocatorio”, ha detto, nel condividere la scelta di escluderlo dalla finale di Sanremo Giovani e di non consentirgli l’accesso al Teatro del Casinò di Sanremo, sebbene Morgan fosse stato fisicamente presente in città.

Morgan si era mostrato irrispettoso nei confronti della Rai, del Festival di Sanremo e della commissione artistica presieduta da Amadeus e consentirgli l’accesso all’evento sarebbe stato fuori luogo. Non per questo, però, i rapporti di Morgan con la Rai devono considerarsi definitivamente chiusi.

La porta di Coletta resta aperta, con un occhio già al futuro: “Gli voglio bene e penso che viva il lavoro come una famiglia di cui ha bisogno: spero ci sia modo di fare altre cose insieme”, dice nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera negli scorsi giorni.