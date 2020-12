Non sono per nulla da sottovalutare i problemi Lycamobile di quest’oggi 24 dicembre. Delle gravi anomalie si stanno verificando per alcuni clienti in questa Vigilia di Natale, in particolare per quanto riguarda la funzione delle chiamate ma non solo. Si tratta di una grande seccatura in questi giorni di festa quando magari in molti avrebbero necessità di contattare amici e parenti, a maggior ragione in un momento in cui la mobilità è fortemente limitata dalla normativa anti Covid-19.

Come si manifestano esattamente i problemi Lycamobile odierni? Sulla pagina Facebook ufficiale dell’operatore mobile sono state raccolte alcune segnalazioni che spiegano esattamente cosa sia successo. Nonostante il rinnovo mensile di un piano tariffario alcuni clienti stanno lamentando l’impossibilità di effettuare chiamate, in alcuni casi anche di navigare. In sostanza, il servizio sembrerebbe inibito a discapito del pagamento dell’abbonamento dovuto al vettore. La tipologia di errore ricorda molto da vicino quanto accaduto lo scorso aprile per lo stesso operatore. In quel caso, per una grossa anomalia di sistema, tutti i clienti avevano visto il loro credito azzerarsi e dunque non potevano in alcun modo utilizzare la loro SIM. Le difficoltà, in quel frangente, erano state superate dopo qualche ora.

Nonostante i problemi Lycamobile di questa Vigilia di Natale, possiamo raccogliere una soluzione alle anomalie suggerita da un operatore del vettore mobile attraverso il suo canale Facebook ufficiale. I passaggi sono i seguenti:

togliere e reinserire la SIM;

andare in Impostazioni > Reti mobili > Operatore di rete > Ricerca reti Manuale;

selezionare Lycamobile Italia oppure Vodafone.

Nel caso in cui i problemi Lycamobile dovessero persistere, il profilo Facebook dell’operatore raggiungibile a questo indirizzo assicura assistenza, semplicemente inviando un messaggio privato con data e ora del problema, marca e modello del dispositivo usato, citta’ e CAP della zona dove ci si trova. L’anomalia vistosa dovrebbe in ogni caso essere risolta in breve tempo, o almeno lo si spera.