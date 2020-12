Atteso per più di otto anni dal popolo geek, Cyberpunk 2077 è finalmente sbarcato sugli scaffali di tutto il mondo lo scorso 10 dicembre. E lo ha fatto andando a graziare un po’ tutte le piattaforme in commercio, dal PC a Google Stadia, passando pure per PS4, Xbox One e le console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft. Peccato però che non tutto sia andato secondo i piani, con il titolo di CD Projekt RED ad aver mostrato il fianco a ben più di una critica da parte dell’utenza. Almeno per le versioni old-gen.

Su PS4 e Xbox One “lisce” Cyberpunk 2077 è notoriamente afflitto da diversi problemi, tra bug grafici e glitch. In più, nelle ultime ore è emerso in rete un problema legato ai salvataggi, che vengono corrotti e non permettono di proseguire la propria avventura tra le strade al neon e al metallo di Night City. Come molti di voi ricorderanno, l’anomalia era stata riportata dai fan sui vari forum, e poi riconosciuta dallo stesso studio di sviluppo polacco. Non dovrebbe allora stupire che, a fonte di un videogame tanto problematico sul piano tecnico, vengano rilasciati update correttivi a ritmo sostenuto.

L’ultimo aggiornamento è il cosiddetto hotfix 1.06, apparso online nella giornata di oggi, 23 dicembre 2020. E che fortunatamente risolve almeno in parte il problema dei salvataggi corrotti oltre gli 8 MB di Cyberpunk 2077. L’azienda precisato di aver “rimosso su PC il limite di 8MB per i file di salvataggio. Nota: questo non sistemerà i file di salvataggio corrotti prima dell’aggiornamento”.

Questo significa che l’hot fix 1.06 ha risolto il problema dei file di salvataggio corrotti una volta raggiunto e superato il limite degli 8MB di grandezza, ma senza intervenire sui file che sono già stati colpiti da questo bug. Non sappiamo attualmente se chiaro CD Projekt saprà correggere questo errore o se gli utenti di Cyberpunk 2077 che sono incappati nel bug si vedranno costretti ad abbandonare il proprio salvataggio.