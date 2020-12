Tanti sono gli ospiti in scaletta al Concerto di Natale in Vaticano, in onda stasera su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci e in replica domani, venerdì 25 dicembre. Come tradizione vuole, la sera della vigilia di Natale è da trascorrere su Canale5 in compagnia dei tanti artisti in programma al concerto di Natale che da 28 anni emoziona in musica.

Il Concerto di Natale In Vaticano nasce nel 1993 nell’Aula Paolo VI con l’intenzione di promuovere il progetto benefico 50 Chiese Per Roma 2000 e per raccogliere fondi. Lo scopo benefico è rimasto, seppur con qualche modifica, nel corso dei 28 anni di cammino.

Sono sempre molti e provenienti da tutto il mondo gli ospiti in scaletta al Concerto di Natale in Vaticano che nel 2020 è stato registrato senza pubblico in sala. Nessun biglietto da acquistare: il pubblico non ha potuto accedere all’Auditorium Conciliazione di Roma per assistere alla registrazione dello scorso 12 dicembre ma la visione da casa è libera e gratuita.

Artisti del panorama musicale nostrano e cantanti di fama internazionale uniscono le forze per celebrare il Santo Natale all’insegna della condivisione. Le canzoni classiche del Natale sono nella scaletta del Concerto di Natale in Vaticano insieme ad una selezione dei brani pubblicati dai tanti ospiti in programma.



Quest’anno è attesa anche l’eccezionale presenza di Renato Zero nel cast composto da Arisa, Antonino, Emma Marrone, Roby Facchinetti e ancora Malika Ayane, Nek, Ron e Tosca. Al concerto di Natale in Vaticano è attesa la presenza di Dotan e Andrea Griminelli, oltre a Aida Garifullina, Amy MacDonald e Hong-Hu Ada in rappresentanza dell’arte e della musica intenzionale.

Le grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica, si esibiranno per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale e sostenere i progetti di solidarietà supportati nell’edizione numero 28 dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco.

Gli artisti si esibiranno con l’Orchestra Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal M° Adriano Pennino, con la collaborazione del M° Emiliano Facchinetti.

Gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano 2020

ANTONINO (ITALIA)

ARISA (ITALIA)

MALIKA AYANE (ITALIA)

DOTAN (PAESI BASSI)

EMMA MARRONE (ITALIA)

ROBY FACCHINETTI (ITALIA)

AIDA GARIFULLINA (RUSSIA)

ANDREA GRIMINELLI (ITALIA)

HONG-HU ADA (ITALO-GIAPPONESE)

AMY MACDONALD (SCOZIA)

MORENO (ITALIA)

NEK (ITALIA)

RON (ITALIA)

TOSCA (ITALIA)

RENATO ZERO (ITALIA)

Scaletta del Concerto di Natale in Vaticano 2020

Ad aprire il Concerto di Natale in Vaticano 2020 sarà Renato Zero al quale è stata affidata anche la sigla iniziale.



Renato Zero

Emma e Antonino

Nek

Don Davide

Amy MacDonald