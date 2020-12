Quella delle offerte Gamestop è stata una cavalcata che ci ha accompagnato per tutto il mese di dicembre. E che, nella giornata odierna, volge alla conclusione, in virtù della chiusura del Calendario dell’Avvento. Una vera e propria marcia che ha provato a dare spunti spenderecci alla community dei videogiocatori. Grazie a promozioni studiate ad hoc, che solleticavano un po’ tutti gli appetiti videoludici.

Ce n’è stato davvero per ogni gusto, dagli sportivi agli sparatutto, passando per le grandi esclusive che hanno caratterizzato questo 2020. Era lecito aspettarsi quindi una chiusura di iniziativa con i controfiocchi. E questa, puntualmente, è arrivata proprio nella giornata della vigilia di Natale.

Offerte Gamestop, le ultime promozioni prima di Natale

Se siete tra i ritardatari cronici dei regali, le offerte Gamestop cascano, come si suol dire, a fagiuolo. Anche oggi la catena dedicata al mondo dei videogames non delude le aspettative. Numerosi i videogiochi inseriti tra quelli in sconto, con tagli sul prezzo che possono risultare piuttosto golosi.

Basti pensare a Watch Dogs Legion, fresco di arrivo sugli scaffali nel mese di novembre. E che, dopo poco più di trenta giorni, può essere aggiunto alla propria collezione per soli 34.98€.

E che dire di uno dei titoli più attesi (e controversi) di questo finale di 2020, vale a dire Cyberpunk 2077? Avrà dato i suoi grattacapi sotto il profilo tecnico, ma gli addetti ai lavori stanno dando il massimo per renderlo performante anche sulle console più datate. Meglio dunque approfittare dello sconto attuale.

Sono offerte Gamestop che tengono un occhio puntato anche sulla next gen, visti i grandi titoli provenienti da questo fronte. Come Marvel’s Spider-Man Miles Morales, o Demon’s Souls, o ancora Sackboy A Big Adventure. Tutta ciccia bella succulenta per chi è riuscito ad accaparrarsi una PS5 e vuole fare incetta di giochi risparmiando qualcosina sul prezzo originale.

Per tutte le offerte di giornata, vi rimandiamo alla sezione dedicata sul portale online del venditore.