Siamo arrivati alla vigilia di Natale e c’è ancora grande incertezza a proposito della riapertura palestre a gennaio 2021. L’obiettivo è quello, lo diciamo da tempo considerando anche alcune recenti dichiarazioni da parte del Ministro Spadafora. Negli ultimi giorni, analizzando trend ed interviste, abbiamo provato a tracciare un percorso per gli operatori di settore e per milioni di clienti che attendono notizie ufficiali sotto questo punto di vista. Ci sono un paio di cose da aggiungere, secondo quanto raccolto proprio in queste ore.

Non c’è ottimismo su riapertura palestre a gennaio 2021

La premessa è d’obbligo, come del resto ho già accennato in precedenza. Al momento non abbiamo notizie ufficiali su quelli che saranno i provvedimenti del governo in termini di riapertura palestre e piscine a gennaio 2021. Tutto dipenderà dall’evoluzione della curva dei contagi dopo le feste. Il rischio è che riunioni di famiglia, seppur parziali, possano in qualche modo far rialzare i valori, senza dimenticare la variante inglese del Covid sempre dietro l’angolo. Insomma, tanti fattori imponderabili che non possiamo certo trascurare.

Detto questo, sui social tra gli operatori di questo settore cresce un certo pessimismo sul fatto che ci possa essere la riapertura palestre a gennaio 2021. Un po’ gli elementi appena citati, un po’ la preoccupazione che nell’ultimo mese sarebbe stata espressa dal CTS, che a quanto pare vedono questi luoghi ancora oggi come importante veicolo di contagio. Un mix, dunque, che rischia di far slittare l’appuntamento a febbraio. Di sicuro la nuova eventuale ondata di contagi (facendo tutti gli scongiuri possibili) non sarà riscontrata prima di metà gennaio.

Per tutte queste ragioni, occorre portare tanta pazienza. I corsi online non decollano ed il 50% dei clienti ha temporaneamente rinunciato alle attività previste dalle strutture a distanza. Dunque, la riapertura palestre diventa ancor più importante per tutte le parti in causa. Staremo a vedere cosa verrà deciso.