È il 24 dicembre 1988 e ai Reciprocal Recording Studios di Seattle iniziano i lavori di Bleach dei Nirvana, una band arrivata da Aberdeen a bordo di un furgone sgangherato. Loro sono tre. C’è il marcantonio Krist Novoselic, bassista. Il batterista è Chad Channing e il più timido e ispirato, con gli occhi d’angelo e i capelli d’oro, è Kurt Cobain. Lui ha scritto i testi, ha tirato fuori i riff e ora sta per fare un tuffo nel mercato discografico.

Nel novembre è già uscito il singolo Love Buzz, una cover degli Shocking Blue che sono il gruppo preferito di Krist e la Sub Pop Records ha chiesto alla band di registrare un EP. Nonostante la richiesta meno impegnativa i Nirvana scelgono di registrare un disco. In studio con loro c’è il produttore Jack Endino che ha prenotato 30 ore di sessione.

Il 24 dicembre i Nirvana divorano 5 ore di registrazione. Fuori c’è la neve, le famiglie telefonano ai congiunti per invitarli al pranzo di Natale e quei 3 ragazzi, invece, vomitano sui microfoni un dissenso fatto di fuzz, solitudine e rabbia. Alle registrazioni partecipa anche Dale Crover, già batterista dei Melvins che incide le tracce di Floyd The Barber, Paper Cuts e Downer. Tutto molto bello, meraviglioso, se non fosse che la Sub Pop non riesce a finanziare il progetto. Nel frattempo è entrato in gioco Jason Everman, quel ricciolone che compare nei credits. A Jason piacciono le tracce registrate con Crover e decide di finanziare il disco: 606,17 dollari sull’unghia e l’album può uscire.

Il risultato è quell’ibrido, l’antinferno di Nevermind (1991) fatto di suoni rozzi e rabbiosi. Blew apre le danze come una serpe, About A Girl smorza i toni, ma c’è quella litania di Negative Creep che per molti vale tutto l’album. Bleach dei Nirvana uscirà il 15 giugno 1989 e getterà le basi di un nuovo impianto generazionale.