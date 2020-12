Masterchef Italia 2020 non si ferma e mai come quest’anno Sky ha fatto questo importante regalo al suo pubblico e ai suoi abbonati. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli continuano a regalarci grandi soddisfazioni con i loro no, con la loro sensibilità e anche con le loro battute. Il cooking show di Sky Uno torna in onda nel prime time di oggi con nuove selezioni da fare e le prime sfide che potrebbero mettere alla porta gli aspiranti chef che hanno ottenuto il grembiule grigio per via di un solo sì (con l’apposita firma di uno dei giudici) o con due sì.

Ci sono poi già cinque concorrenti che si sono già garantiti l’accesso fra i 21 partecipanti alla Masterclass ovvero quelli che hanno ottenuto tre sì, convincendo tutti i giudici (Alessandra, Antonio, Azzurra, Ida e Irish) e poi ci sono quelli che hanno ottenuto il grembiule grigio solo per via della firma dei giudici ovvero Monir, umbro con genitori marocchini, Daiana e Eduard. I tre avranno modo di sfidare gli altri e capire quale sarà il loro destino in questa decima edizione del programma?

Ci siamo, i nostri Chef sceglieranno i componenti della nuova MasterClass! Voi cosa vi aspettate dai nuovi concorrenti?

Ci vediamo questa sera alle 21.15 su Sky Uno#MasterChefIt @barbierichef @Antoninochef @GLocaOfficial pic.twitter.com/3N95CYovrK — Sky (@SkyItalia) December 24, 2020

I tre giudici hanno già anticipato che l’asticella si deve alzare visto che siamo ormai al decimo anno e proprio le novità della stagione hanno già spinto intanto gli ascolti verso l’alto segnando il miglior esordio degli ultimi cinque anni. Come andrà con la seconda puntata? Saranno 21 gli aspiranti chef che combatteranno per guadagnare il titolo di decimo Masterchef italiano e ci sono ancora 16 posti liberi, almeno in teoria, e ci sono ben 28 concorrenti che hanno ottenuto il grembiule grigio.

Dopo le prime selezioni, i giudici daranno il via alla gara e a quel punto saranno chiamati ad affrontare la prima Mystery Box che sarà incentrata sul colore nero, lo stesso colore del grembiule che attende i peggiori di questa prima sfida: se i migliori potranno subito salire in balconata, per tutti gli altri arriverà il primo, temutissimo, Pressure Test di stagione, che decreterà anche il primo eliminato. A chi toccherà entrare nella Masterclass e a chi toccherà uscire?