Malika Ayane a lutto: condivide sui social una grave perdita a pochi giorni dal Natale. La cantante – appena annunciata in gara al Festival di Sanremo 2021 – è stata costretta a dire addio ad un componente fondamentale del suo nucleo familiare e sui social racconta ai fan cosa è successo.

Malika Ayane a lutto, racconta la perdita di Sconquasso, un simpatico animale da compagnia che ha lasciato sola Marmitta, l’altro gatto dell’artista.

“Ieri Sconquasso ci ha lasciato e siamo distrutti”, scrive sui social parlando del suo cuore spezzato e pensando a Marmitta che da questo momento in poi vivrà in solitaria. Tre anni di simbiosi e ora la scomparsa del fidato compagno d’avventura del quale dovrà necessariamente fare a meno per il resto della sua esistenza. Non sarà facile e non lo sarà neanche per Malika.

“Ho il cuore spezzato al pensiero di Marmitta che ha perso così improvvisamente il compagno d’avventura dopo tre anni di simbiosi”, continua la cantante.

Malika Ayane a lutto ne approfitta per ricordare ai fan l’importanza di condividere momenti importanti con le persone che si ama, trascorrendo le feste con i propri cari e con i propri affetti.

“Auguro a tutti di passare queste feste stringendo forte chi si ama. Stringere proprio letteralmente anzi, stritolare”, il suo augurio alla vigilia di un Natale particolare che dovrà fare i conti con le regole anti Covid-19.

Per finire, un ultimo messaggio al suo amico a quattro zampe al quale augura un mondo da sogno costituito da scatole e sacchetti da mordere, poltrone e valigie con cui divertirsi liberamente: “E al nostro principe un mondo immaginario fatto di scatole, sacchetti di carta, cassetti, poltrone e valigie in cui stare comodamente acciambellato”.

Il Natale di Malika Ayane non sarà particolarmente felice, a quanto pare.